Pablo Javkin y "Los desafíos de Rosario"

Dentro de esa línea manifestó que "Hoy la ciudad ya es el principal empleador metalmecánico de la Argentina, lo mismo a nivel metalúrgico, y esperamos también que cuando terminemos este ciclo en el empleo industrial puro, donde ya somos el departamento con más producto industrial agregado".

Continuando con eso sumó: "Esto también tiene que ver con la seguridad, la recomposición del mundo del trabajo formal y los cambios lógicos de la postpandemia, particularmente el logístico, y el empuje de la logística está generando una ventaja competitiva que la ciudad tiene y que está repercutiendo en el nivel de empleo, a tal punto que tenemos puntos por debajo del nivel de desempleo nacional; ese es un factor para nosotros muy importante porque tiene mucho que ver también con la disminución de la violencia".

Innovación

Otro de los puntos abordados fue el trabajo en la economía del conocimiento junto a la innovación. Sobre eso precisó que "En materia de biotecnología e innovación la ciudad tiene 4.200 startups en desarrollo, tiene dos cotizando en mercados internacionales y muy pronto vamos a tener una tercera, y tiene una cuarta ingresando en un proyecto de internacionalización con México. En todos los aspectos de la biotecnología, enzimas, producción de alimentos, medicina personalizada, producción de factores de medición, en todos los rubros dentro del espectro biotecnológico del ecosistema de la provincia, particularmente esta región está en un nivel de desarrollo que no tengan dudas va a ser el foco".

"Vamos a poner el foco en el capital humano. Vamos a inaugurar la Tecnoteca. Vamos a trabajar en despertar la vocación científica de los chicos, es uno de los proyectos que vamos a impulsar con provincia. El gran punto hoy de crecimiento, la gran traba, es la falta de capital humano. Ese es, hoy, el embudo que tienen nuestras empresas para desarrollarse. Y aquí es donde nosotros creemos está el rol particularmente de la cercanía territorial y de los programas educativos", enfatizó Javkin.

image.png Pablo Javkin: "Vamos a poner el foco en el capital humano".

Tras sus propósitos, continuó: "El cuarto punto es avanzar siempre en el desarrollo urbanístico. Si uno mira el anillo no desarrollado de la ciudad que iba desde la autopista Córdoba hasta Ibarlucea, hoy tenemos en el 70% de la superficie de ese anillo desarrollos en marcha. Algunos muy importantes que ya se empiezan a ver, igual que se empiezan a ver las industrias en el corredor de la autopista Córdoba, vinculación con Funes. Los más incipientes a partir de haber resuelto la situación de Nuevo Alberdi que es la que tiene que aflorar hoy a partir de ese ordenamiento. El centro de la ciudad hoy está recuperando un desarrollo que no tenía hace mucho tiempo y todavía nos falta el de las playas de estacionamiento".

Por último, concluyó sosteniendo su reto: "Tenemos un desafío más que es a nivel nacional, recomponer una situación muy injusta para la ciudad que es la del fondo del conurbano. Rosario hoy está recibiendo un fondo del conurbano que cuando se creó eran 20 millones de dólares y hoy se convirtieron en 20 millones de pesos. La Argentina tiene que entrar en una etapa en la que realmente se entienda que el lugar donde se genera la riqueza es el lugar donde puede encontrar la solución al desarrollo del país y no al revés, no priorizar los recursos nacionales en los lugares donde se distribuye la riqueza sin generación. Y Santa Fe es un ejemplo muy claro de esto, del perjuicio enorme que tienen nuestras cuentas tanto a nivel de la provincia como a nivel de nuestras ciudades principales por una nación que sigue concentrando subsidios, obras y recursos en el AMBA. Creo que Santa Fe empieza a tener un liderazgo y que tiene ver con equilibrar que el núcleo de las provincias productivas de Argentina merece recibir un poco más de lo que daba, porque nadie niega un vínculo de solidaridad con el resto del país. Pero hoy no hay un vínculo de solidaridad, hay una explotación abusiva que además no repercute en que la plata regenere".

