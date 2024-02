Pablo Javkin reclamó federalismo: "Argentina va a ser desde el interior o no va a ser"

Consultado sobre cómo seguirán reclamando a Nación, respondió: "Tenemos reuniones planeadas con los intendentes, gobernadores y legisladores. Estamos planteando un proyecto de ley que tiene que ver con cómo se reparte este impuesto a los combustibles. Nuestro propuesta no afecta la finanza del estado nacional, este impuesto que hoy aumentó, tiene que tener un reparto mejor".

Federalismo

En otra parte de su discurso, el titular del Palacio de Los Leones hizo hincapié en la necesidad de defender el legado del prócer y construir "Una Argentina que sea de una vez y para siempre unida y federal".

El mandatario aseguró: "Somos belgranianos, con orgullo y convicción" y, a raíz de ello, recordó: "Belgrano dijo una frase hermosa: 'la vida es nada si la libertad se pierde".

"No podemos estar más de acuerdo. Libertad para crecer, para crear, para respetar y ser respetados, para dialogar aún en el disenso. Como somos belgranianos, todo eso pasa en Rosario. Nos eligieron para defender lo que Belgrano legó. Que nadie se ofenda si en Rosario hacemos las cosas a nuestra manera, si decimos lo que pensamos", agregó.

Javkin insistió con retomar el legado de los patriotas que "construyeron un país federal", y argumentó: "De una vez por todas hay que dejar de declamarlo y hay que empezar a hacerlo. No somos federales si un impuesto que paga todo el país se queda solo en el AMBA. No somos federales si hay algunos ciudadanos de primera y otros de segunda que pagan el boleto de colectivo el doble o el triple. No somos federales si la Nación no le devuelve a los ciudadanos de las provincias los fondos que les corresponden para sostener el sistema. No somos federales si el país no invierte en urbanizar barrios que necesitan igualdad. Dejemos de gastar la palabra federalismo, hagámosla en serio. Argentina va a ser desde el interior o no va a ser".

