En Rosario todos le reclaman a Pablo Javkin: Los municipales por aumento y los taxistas por Uber

Antonio Ratner, secretario general del gremio, comunicó en conferencia de prensa que el paro se estableció porque desde la municipalidad aún no tienen una propuesta salarial para ellos. El dirigente argumentó que la postura del municipio se debe a que desde "Están alineados con la política general del gobierno provincial. Hasta que ellos no hagan una propuesta a sus trabajadores, la Municipalidad no nos puede hacer una propuesta a nosotros".