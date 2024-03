Operativo en un pesquero chino detectado en el Mar Argentino

De acuerdo a Zona Militar, el ministro Petri declaró: “nos hemos puesto en contacto con el juzgado competente a los efectos de que libere las órdenes para traer el buque chino a puerto, ya que no solamente se han violado normas de pesca sino que también hay resistencia a la autoridad. Estamos solicitando que el buque chino venga a puerto a los efectos de ser requisado”.

El operativo en el buque de bandera china ocurre luego del escándalo con la embarcación Tai-An, del empresario chino radicado en el país Liu Zhijiang, que realizó de forma ilegal la pesca de 139 toneladas de merluza negra.

El caso disparó una serie de renuncias de funcionarios, entre ellas la de uno de la Cancillería a quien se le adjudica haber intercedido en favor del pesquero chino.

Según se informó oficialmente, el subsecretario de pesca, Juan Antonio López Cazorla, dispuso que por el pescado decomisado la empresa pague $2.500 millones que serán ingresados al Fondo Nacional Pesquero (Fonape). El monto, definió Cazorla, es equivalente al valor de mercado al momento de arribo a puerto del buque en cuestión.

La sanción aplicada a la empresa incluye la prohibición de despacho de pesca por 45 días y una multa de $113.400.000, que, al haberse allanado según la normativa, se reduce en un 50%, y alcanza los $56.700.000.

El barco Tai-An se encontraba pescando de forma ilegal en zona de protección de juveniles de merluza negra. Esto se conoció tras el alerta que de una de las empresas autorizadas a capturar esa especie.

Por el procedimiento de la subsecretaría de Pesca se conoció que la empresa Prodesur SA, propietaria de la embarcación, no contaba con la cuota autorizada para la pesca de este ejemplar y superaba ampliamente las 5 toneladas autorizadas de manera "incidental", en relación al máximo permitido que puede entremezclarse en el cardumen que se pesca.

En declaraciones al diario Clarín, el empresario de origen chino desmiente que haya capturado merluzas juveniles: “Hicieron la inspección, la filmaron y filtraron esa foto de los juveniles para perjudicarme. No son juveniles lo que se pescó y esas toneladas son producto de algo incidental. Salió cuando recogimos la red porque estaba ahí. Nosotros no podemos saber lo que hay debajo del agua cuando echamos la red, el sonar no nos dice lo que vas a sacar”.

