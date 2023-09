Omar Perotti: "Estamos en el mayor nivel de operativos"

En relación a lo que informamos esta mañana en Urgente 24 acerca de la saturación de presos en las comisarías y en las cárceles, Perotti analizó que "Estamos en el mayor nivel de operativos, detenciones y secuestros de armas y no queremos que haya impunidad. Hay un número importante en una proporción superior a las inversiones carcelarias. Hay ampliaciones, estamos en construcciones".

"Está demorada la cárcel federal cerca de Coronda con capacidad para 460 internos, tenemos unos 500 presos federales. Los delincuentes tienen que estar detenidos, sin dudas hay que hacer esfuerzos para mejorar las condiciones, pero primero tienen que estar mejor la gente con los delincuentes detenidos", consideró.

Educación y obras

El gobernador no dudó en quedar bien parado y, al momento que se tocó el tema de la educación, declaró que"Ha crecido el sistema educativo, se ha universalizado la sala de 4 años, se han creados muchos cargos docentes, se incrementaron concursos, horas, titularizaciones y se trabajó más allá de los salarios. Ahora estamos con concurso de directores, capacitaciones e incorporación de tecnología" y afirmó que Santa Fe está más conectada desde el Boleto Educativo Gratuito.

En esa línea sumó: "Sólo nos quedan 10 escuelas con problemas con algunas obras, nos hemos encargado de poner al día a todos los establecimientos".

image.png Inauguración del nuevo Jardín de Infantes N° 384 del barrio Dr. René Favaloro en Santa Fe.

Con respecto a las obras públicas en la provincia, examinó: "Hice campaña en 2011, y me pedían por agua, gas y seguridad. En 2015 igual y en 2019 igual, porque no teníamos resueltos los temas de agua y gas, porque son las obras en las que hay que poner más plata y sobre todo, son obras que no se terminan en el período que uno gobierna. La vieja política se ha acostumbrado mucho a no hacer obras donde no se ve o si hoy no la puede inaugurar".

Perotti vinculó el desarrollo inmobiliario de los últimos años a "la energía eléctrica, con todo lo que significó para la EPE y los usuarios de un barrio tradicional que aparecían tres torres" y adicionó que "Fue un freno importante que estamos destrabando, me encantaría ir a la casa de una familia y abrir una canilla y tomar agua, pero no voy a llegar a eso porque los tiempos que lleva hacer el acueducto y la planta potabilizadora".

image.png Omar Perotti y su recorrida por las obras.

Deuda

En otro bloque se refirió a las arcas provinciales: "Tuvimos que hacernos cargo de pagar 250 millones de dólares, la gestión anterior, en relación al gobierno de Miguel Lifschitz, se endeudó en 500 millones de dólares en bono. Hubo que juntar 250 millones de dólares para que la provincia no quede en default y se abran juicios por deuda impaga. Cada vez, nos llevó más pesos juntar esos dólares", dijo.

"¿Saben lo que podría hacer con 250 millones de dólares si los hubiese tenido? Son más de 7200 patrulleros que se podrían haber comprado, más de 5500 viviendas que se podrían haber hecho, más de 120 escuelas con toda la tecnología. Ese esfuerzo lo hicimos en este gobierno para pagar una deuda del gobierno anterior”, aseguró.

Elecciones

Para el rafaelino, la elección general es diferente a la primaria. "Cuando no hay competencia, hay un movimiento menor. Ahora, todo el mundo está en campaña", resaltó.

Sobre la posibilidad de que gane la oposición advirtió: "Tengo muy presente lo que pasó en 2015. Nosotros conformamos una lista cuando (Eugenia) Bielsa decide no ser candidata pocos días antes del cierre. En la Paso llegamos al 18 por ciento, quedamos muy lejos en los números tradicionales, terminamos a 20 mil votos en la elección con Lifschitz y Del Sel. Son elecciones distintas. La gente ha demostrado que está más dueña de su voto que nunca, hay que ver si los que escucharon a Losada se quedan en ese espacio o ven a Lewandowski a un candidato con apertura como para conducir la provincia".

"La gente está más exigente que nunca y está muy bien, a veces el enojo en la coyuntura parece que podes cambiar lo que no te gusta. Sabemos que con Lewandowski y Frana tenemos la continuidad de obras estrategias para Santa Fe, el acueducto, gasoducto, llevar fibra óptica, Billetera Santa Fe, caminos de la ruralidad, boleto gratuito, y tendrán que hacer cambios y correcciones", enumeró y disparó: "El resto, en 12 años de gobierno no ha hecho estas cosas".

Consultado sobre por qué cree que la gente debería acompañarlo con su voto, para una banca en la Cámara de Diputados, respondió: "Vamos a garantizar la continuación de obras estratégicas, queremos que el Boleto Educativo sea ley, en campaña fue un compromiso fuerte. Nos decían que era imposible porque no había recursos y era una mentira" y anexó: "Había que ordenar Santa Fe, no solo pagar sueldos en tiempo y forma, pudimos ordenar el gasto político, el excesivo gasto de cargos de funcionarios. Había más de 1300 cargos, nunca nos pasamos de 450 o 500 cargos, ahí estaba y ahí estaba la plata para poner cerca de la gente".

"Reordenando el gasto político excesivo, pudimos por el boleto educativo en marcha e ir instrumentando en pandemia Billetera Santa Fe. Hoy más de 40 mil locales la tienen con más de 1700000 beneficiarios", finalizó.

