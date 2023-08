Omar Perotti se afianza a los intendentes con obras públicas

A raíz de esto, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, expresó que estas obras "Marcan un antes y un después. Al inicio de esta gestión, las obras viales y los caminos de la ruralidad siempre fueron una de las prioridades más importantes. No en vano llegaron pedidos, no solamente de estas localidades que son aledañas, sino aquellas que sirven para la conexión, como son Pueblo Marini, Ramona y toda esta gran zona del departamento, que realmente necesitaba de una ruta que no solamente pudiera comunicarla, si no que se pudiera transitar como corresponde".

Ya finalizado el acto pactado, Perotti dialogó con la prensa y advirtió que "ninguna obra se va a detener", pero criticó a dirigentes de la oposición. "Se quejan del ritmo de las obras los que antes no hacían ninguna", disparó.

Estación Roca

El mandatario de Santa Fe estuvo primero en Estación Roca donde inauguró la obra de acceso a la localidad, que consistió en la repavimentación de 3.100 metros de longitud de la Ruta Provincial (RP) N°70, Tramo Ruta Nacional (RN) N° 34 Y RP N°13, que beneficiará a unos 10 mil santafesinos y que requirió una inversión oficial de 255 millones de pesos.

Allí, el presidente comunal de Roca, Marcelo Lorenzo Boco, detalló que "Esta es una obra emblemática, que venimos gestionando hace tanto tiempo y gracias gobernador porque llegó. Vamos a seguir cada día gestionando y esforzándonos para que Roca tenga más acceso, más seguridad, más salud, más educación, para que se sientan más seguros, protegidos y a gusto en su lugar".

San Antonio

Posteriormente, el gobernador santafesino se dirigió a San Antonio donde junto al ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; y al presidente comunal, Mauro Previotto, inauguró el tramo de repavimentación de la RP N°70 entre el cruce con la RP N°13 y el acceso a la localidad del departamento de Castellanos, con una financiación de 4.600 millones de pesos.

Allí, Perotti también firmó convenios con las comunas de ese lugar y de Castellanos, cuyo presidente comunal es Diego Audino, con el objetivo de realizar varios kilómetros de "Caminos de la Ruralidad", una iniciativa que incluye una articulación con productores, comunas y Vialidad Provincial para cumplir con mejoramiento y ripiado de caminos rurales teniendo como foco asegurar la transitabilidad para establecimientos agropecuarios, tambos y escuelas rurales del interior.

En esa oportunidad, Audino agradeció: "Esta obra esperada y muy importante para la región. A la vez, la importancia que tiene para nosotros firmar el convenio de Caminos de la Ruralidad, con lo que vamos a dar mejor conectividad a la escuela, a nuestra zona productiva, los tambos y todo lo que produce nuestro campo".

image.png Perotti cumple con sus promesas.

Vila y Pueblo Marini

Luego, las autoridades pasaron por las obras de viviendas y cloacas que el gobierno provincial lleva a cabo en la localidad de Vila junto al presidente comunal, Claudio Gramaglia.

Las edificaciones, que se construyen en el marco del programa nacional "Casa Propia-Construir Futuro", cuentan con una inversión de 198.449.721,25 pesos a mayo de 2022. El plan cuenta con 34 unidades de dos dormitorios, de las cuales dos estarán destinadas a personas con discapacidad motriz. Las mismas se ubican sobre las calles María L. De Basualdo Norte, 25 de Mayo Norte y Saavedra Este.

En cuanto a los trabajos para la ejecución de la primera etapa del sistema de desagües cloacales en Vila, representa una inversión de 213.683.162,68 millones de pesos a valores de agosto 2021, favoreciendo a 1.500 habitantes de la localidad.

Finalmente, el gobernador estrenó la traza del "Camino de la Ruralidad" para la localidad de Pueblo Marini, que se llevó adelante con una inversión de 73.487.241 millones de pesos.

Costamagna aprovechó para mencionar que "De todos los programas, "Camino de la Ruralidad" es el que más nos carga de energía, hay un antes y un después; porque esta gran estructura rural es lo que hace grande a esta provincia. Tenemos el orgullo y la alegría de contribuir, de esta manera, con el campo santafesino".

No obstante, el presidente comunal de Marini, Marco Antonio Saluso, resaltó que "Es una alegría enorme poder concretar esta obra que tanto se había planeado porque los productores veníamos bastante olvidados. Gracias a estas políticas que acompañan al sector productivo, porque el campo es el motor nuestra provincia y del país, también".

A modo de agradecimiento y poniéndole un cierre al recorrido, el productor agropecuario de la zona, Gastón Poliotto, afirmó que "Es un placer poder tener al gobernador en el patio de casa. Pertenezco a la cuarta generación de productores lácteos y esto es un sueño para mí, porque nunca me imaginé bajar de la ruta y poder llegar a mi casa a través de una calle de ripio. Esto es gracias a la gestión de Omar Perotti".

Ya a modo de finalización oficial, las autoridades visitaron la obra de pavimentación de los 11 km de la RP N°22, en el tramo Pueblo Marini y Eusebia, que demandó una inversión cercana a los 1.565 millones de pesos.

"Las obras que mejoran el departamento Castellanos son una realidad", compartió Perotti en sus redes sociales junto a imágenes de su recorrida.