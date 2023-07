Y señaló a un presunto cómplice: “Un policía fue parte del plan, mueve la mochila. Hay un fiscal denunciado por encubrir. Cremaron todos los órganos a las tres semanas, ilegalmente”.

“El mensaje de la Justicia es que en la provincia de Buenos Aires podés cometer dos delitos que no pasa nada, incluso matar a una mujer”, concluyó.

'Operación Natacha Jaitt'

El mes pasado, peritos informáticos lograron abrir la Tablet de Natacha Jaitt y comenzaron a analizar el contenido en búsqueda de pruebas que aclaren su muerte y que otorguen más datos sobre las denuncias de abuso de menores que realizó antes de morir en circunstancias sospechas.

Según Ulises, que se quejó de que no lo dejaron participar de la apertura del dispositivo, había una carpeta de archivos en la Tablet titulada ‘Operación Natacha Jaitt’: “Apareció una carpeta que dice ‘Operación Natacha Jaitt’, donde la Justicia no me deja entrar. La Justicia en vez de ayudarme, me traba ”, dijo el hermano de la modelo.

“Este es mi calvario judicial, la Justicia me subestimó. Compartí miles de noches con Natacha. A mí no me pueden engañar, corruptos hijos de p...”, dijo por entonces.

