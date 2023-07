Javier Milei vs Sergio Massa: Otro round, 2 modelos en pugna

"No sólo que no estás logrando parar la inflación, sino que además endeudar al país para 'limpiar' el exceso permanente pesos por no cortar el déficit fiscal y cuasifiscal, mientras que limás la demanda de dólares a garrotazos, no sólo traerá una caída del nivel de actividad, el empleo y de los salarios reales (aumentando la pobreza y la indigencia), sino que la crisis monetaria y cambiaria de cara al futuro será mucho más grande", advirtió el libertario.