Murió Hebe de Bonafini: El fuerte cruce entre Ramiro Marra y Ofelia Fernández

La respuesta de Ramiro Marra no tardó en llegar. Conciso y sin filtro, manifestó: “También fue picante cuando se robó $206.000.000”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner y Alberto Fernández también salieron a expresar tristeza por la partida de la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo.

“Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre”.

Por su parte el mandatario de la nación publicó: “Con la partida de Hebe de Bonafini perdimos una luchadora incansable. Reclamando verdad y justicia junto a las Madres y Abuelas, enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección”. Y se despidió: “Con enorme cariño y sincero pesar, la despido. Hasta siempre Hebe”.

Polémico personaje

Bonafini fue una persona muy controvertida. Se rodeó de figuras argentinas y extranjeras muy discutidas. Tal como informó Urgente24, Bonafini era una gran admiradora de los Kirchner, apoyó fervientemente al Frente para la Victoria entre 2003 y 2015, a la vez que defendió a Hugo Chávez Frías / Nicolás Maduro (Venezuela) y a los Castro Ruz (Cuba). Polémica siempre, ubicada en el centro de la Grieta argentina sobre terrorismo de Estado vs. terrorismo privado, los 2 Demonios y otros debates interminables. En su controversia, Hebe de Bonafini reivindicó también a Ernesto Guevara, Augusto Sandino, Yasir Arafat, Osama Bin Laden y Evo Morales. Y a los presos de ETA.

De ahí que se explican los múltiples y duros mensajes en las redes. En el caso particular de los 206 millones de pesos, según consignó Clarín, en agosto de este año, el Tribunal de Casación Penal convalidó el rechazo al pedido de sobreseimiento de Sergio Shoklender y habilitó así el inició del juicio oral por aquel millonario desvío en el plan de viviendas “Sueños Compartidos” de las Madres de Plaza de Mayo.

En la causa está imputado el polémico parricida Shoklender- ex-apoderado de la institución que tras el escándalo renunció- por la utilización de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para gestionar y obtener ilegítimamente fondos provenientes del ministerio de Planificación Federal que comandaba Julio De Vido durante la presidencia K.

En ese sentido la justicia dictaminó que partes de ese dinero, que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios, fueron desviados de su destino específico con el perjuicio económico al Estado. También determinaron que todo fue “con la colaboración de otros empleados infieles de la Fundación, así como también de terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita al dinero ilegítimamente percibido”.

Una de las últimas declaraciones de Hebe de Bonafini respecto a la causa: “Si me tienen que meter presa, que me metan. No tengo miedo a las consecuencias. Para mí, lo más importante es la vida y el honor de mis hijos y de los 30 mil desaparecidos”.

