Día de la Soberanía Nacional ¿De qué Soberanía hablan?

¿Cómo se ha llevado la Argentina con el nacionalismo, que no es chauvinismo sino algo más saludable? En el inicio, las Provincias Unidas del Río de la Plata se negaban a tener una bandera propia y demoraron aún más en declarar la independencia del Reino de España. Luego le rebanaron más de la mitad al Himno Nacional para que no pareciera ofensiva hacia España, el colonizador que obligó a sangrientos combates por la indepedencia que no se quería declarar. Más tarde hubo años de guerra civil porque se carecía de un proyecto nacional. Siempre, los referentes de la sociedad, desde 1810 en adelante, fueron admiradores de Europa, en muchos casos educados en Europa. Más tarde, la referencia en USA reemplazó el afán europeo occidental.