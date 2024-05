Milei apuesta todo a la Ley Bases pero el Senado no sabe cuándo retoma el debate

En ese contexto, se esperaban contactos con senadores del peronismo e incluso con Martín Lousteau, pero nada de eso ocurrió hasta ahora.

image.png El plenario de comisiones que trata en el Senado la Ley Bases

Todo estaría trabado por entre 3 y 7 senadores ‘dialoguistas’ que no quieren firmar el dictamen y que el oficialismo no logra convencer y otros cuatro (algunos los mismos que integran las comisiones) en la misma situación de cara a la votación en el recinto.

Milei apuesta todo a la Ley Bases

Javier Milei puso anoche en una entrevista con LN+ toda la expectativa en la Ley Bases y la ató al futuro de su gabinete: “Después de la Ley Bases todo el Gabinete queda bajo análisis”. Aunque el principal apuntado es el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

“Cuando uno gestiona tiene hitos, nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases. La Ley Bases puede salir bien o puede que no salga. Esa situación va a llegar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados, queda bajo análisis todo el Gabinete. No Posse solo, todos los ministros. Se revisan todos”, aclaró el Presidente que no abundó sobre qué tipo de resultado considera satisfactorio si la aprobación de la norma en sus términos o aún con cambios significativos, aunque sea a modo de dar una señal política.

“Si sale Bases terminamos con la primera parte de las reformas estructurales y tenemos que salir con la segunda parte... entre Federico Sturzenegger como ministro. Es un caso 2 + 2 es 4″, indicó el jefe de Estado dejando entrever que incluso con la sanción de la Ley podría haber cambios de gabinete (¿Sturzenegger por Luis Caputo?).

Presión a los senadores

La frustración del oficialismo por la falta de dictamen a la Ley Bases se potenció esta semana y varias figuras del Gobierno salieron a exponer al Senado por las dilaciones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, culpó al kirchnerismo como el “sector" que hay que dejar atrás y que "obstruye" el tratamiento al pensar en sus "sesgos personales".

"El kirchnerismo ha perdido el poder en una fuerza política distinta, no se iban a perder la oportunidad de tratar de obstruir. No piensan en la gente sino en el 2025", opinó en declaraciones a Radio Cadena 3.

"Es una ley que es conocida por todos y por eso insto a los senadores a que trabajen más rápido", reclamó el titular de la Cámara baja, que deberá abocarse nuevamente al tratamiento de la norma para ratificar o no los cambios que haga el Senado.

“Hoy no sabemos cuáles van a ser esas modificaciones. No tenemos todavía esa ley de vuelta”, reconoció.

NicolasPosse.jpg El jefe de Gabinete de Javier Milei, Nicolás Posse tiene a su mano derecha, José Rolandi, recorriendo los pasillos del Senado por ahora sin suerte. NA

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se quejó ayer de que "es insólito que después de cinco meses el Congreso no le haya dado una ley al presidente".

“Estamos cerca, pero siempre aparecen temas que complejizan la aprobación del dictamen en el Senado. Seguimos trabajando la semana que viene. Veremos si el plenario de comisiones resuelve hacer dictamen”, dijo el funcionario que es uno de los apuntados por Milei como responsables del destino de la Ley Bases debido a que es uno de los interlocutores en el Congreso junto con Posse.

