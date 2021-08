Mauricio Macri con Vidal pero recibió a López Murphy

También participó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

Los padres relataron las dificultades de los meses de encierro para el aprendizaje de contenidos de los chicos, los cambios de humor y estado de ánimo, problemas de socialización y las peripecias de combinar rutinas de trabajo y estudio en cada casa.

macri vidal.jpeg Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en agosto de 2021.

Hasta ahí, todo previsible. Macri dijo en la ocasión:

Lamentablemente, el daño causado sobre los alumnos es imperdonable y tal vez irreparable. Es muy importante lo que hicieron estos padres y madres durante la pandemia. Reclamaron por el derecho de sus hijos a tener una educación presencial y de calidad y lo lograron, se transformaron en una voz política fundamental en el debate sobre la educación de nuestros chicos.

López Murphy

Cuando Macri acompañó a Vidal al encuentro ya se había reunido con Ricardo López Murphy, quien lidera la lista que compite con la de Vidal y la de Adolfo Rubinstein.

Tal como lo recuerda el periodista Alberto Valdéz,

Siempre fue una relación complicada desde que fundaron en 2005 Propuesta Republicana, el resultado de la coalición de Compromiso para el Cambio de Mauricio Macri y Recrear de Ricardo López Murphy. Finalmente esa experiencia electoral los distanció por mucho tiempo.

Macri protagonizó algunos hechos curiosos contra López Murphy. Por ejemplo, en 2007, ya jefe de Gobierno electo de la Ciudad, Mauricio Macri, decidió darle a Ricardo López Murphy su "apoyo personal" para las elecciones presidenciales de octubre pero dejó en libertad de acción a sus seguidores: ¡¡¿¿??!!

De paso, entre 2015 y 2019 López Murphy, hoy precandidato a diputado de Republicanos Unidos enJuntos por el Cambio, fue un crítico implacable de la gestión económica de Macri, que todo el mundo recuerda que fue un desastre.

Sin embargo, Macri ahora se comunicó con López Murphy y lo invitó a tomar un café para charlar sobre la coyuntura económica y el escenario electoral. La reunión se realizó el jueves 19/08 en las oficinas de Macri en Olivos.

Valdéz:

Hacía muchos años que no conversaban personalmente. Mantuvieron una larga charla sobre varios temas. Según fuentes consultadas, el exPresidente se mostró interesado en conversar sobre el crecimiento electoral de López Murphy que muestran las encuestas. Como el gesto provocó toda clase de especulaciones, los voceros de Republicanos Unidos negaron cualquier señal de apoyo de Macri a la candidatura del economista liberal.

Los colaboradores de Vidal explicaron que no estaba mal el diálogo entre ellos porque Macri cumple un rol institucional y López Murphy es tan respetado como prudente.

Los de Vidal dijeron:

Aunque descontamos que en el cuarto oscuro Macri va a meter muestra boleta.

Valdéz:

Un gesto de Macri que sacudió el escenario electoral porteño. Si bien no hubo fotos y fue en reserva, haber recibido a López Murphy a menos de un mes de las PASO no deja de ser una señal política.