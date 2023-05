Massismo recargado contra las PASO (y Scioli)

“Hay algunos que expresan su voluntad de candidatearse, quieren ver cómo la sociedad los recibe. Yo lo que les digo, hagan un asado con los amigos el domingo en la casa y que les levanten la autoestima. Lo digo por (Daniel) Scioli y varios más. Me parece que hay mucho en juego en la Argentina como para diezmar las posibilidades del Frente de Todos en una interna sin sentido”, agregó. Cabe recordar que además de Scioli, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, adelantó que lanzará su precandidatura el lunes. Por su parte, dirigente social Juan Grabois, el más crítico de Massa dentro del FdT, también lanzó su precandidatura.

“Me parece que lo primero que hay que discutir es qué es lo que queremos hacer. Imaginen una interna anárquica de ese modelo, cualquiera planteando cualquier cosa sin representar el sentido de la gran mayoría del Frente de Todos”, dijo.

https://twitter.com/provincia1270/status/1660991891003899905 "Massa no está en la gilada de ver nombres para candidaturas. Está para ver cómo resolver la economía #Argentina y eso es lo que está haciendo".



D'Onofrio también había criticado al presidente Alberto Fernández por su defensa de las PASO. “Al presidente no lo entiendo cuando habla de la democratización del espacio planteando las primarias cuando él surge de Twitter. En este momento tenemos que consensuar un sistema. Las internas en Cambiemos no solo no les permite crecer, sino que los está desintegrando”, dijo en lunes en diálogo con AM 750.

D'Onofrio también le bajó el tono a la versión sobre el impulso que le daría Massa al gobernador reelecto de Salta, Gustavo Sáenz, como precandidato a presidente dentro del FdT. "Massa no está en la gilada de ver nombres para candidaturas. Está para ver cómo cómo resuelve la economía argentina, cómo no caemos en un caos yse mantuvo en pie con laburo y produciendo pese a la inflación”.

El Frente Renovador, el espacio que lidera Massa dentro del FdT, difundió el lunes un comunicado en el que le solicitó a Alberto Fernández, en su calidad de presidente del PJ, que "convoque a los principales referentes de la coalición de manera individual, así como también a una mesa de fuerzas políticas, a los efectos de discutir y diseñar, en conjunto, la mejor estrategia de cara a este proceso eleccionario”.

En un encuentro partidario el viernes en San Fernando, Massa había condicionado la continuidad del FR en la coalición de gobierno, algo que se resolverá, anticipó, en un congreso de la fuerza el próximo 10/06.

