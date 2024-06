Martín Yeza: "Se puede estar con el cambio sin fundir un partido con 20 años de trayectoria"

Acto seguido, reiteró que el PRO "no se opone al cambio" y que "no estamos oponiendo resistencia", pero consideró que esas decisiones, de fusionar o trabajar con el partido de Gobierno, "se dan en un ámbito correspondiente, y lleva un proceso, porque somos un partido político con injerencia nacional que tiene presencia en los 24 distritos de la república Argentina, que tiene gobernadores, que tiene intendentes, que tiene diputados nacionales, y lo mínimo que se les debe tener es respeto. El respeto también es un aspecto fundamental en el liderazgo", opinó.

Y siguió: "Una de las condiciones básicas de la construcción de un espacio es el respeto, la humildad y la conversación. Nosotros no solamente vivimos en un país con democracia, sino que cuando vos tenés un partido como este, vos tenés una organización en todo el país, no te mandás solo a hacer cosas y creas que todos van a estar de acuerdo".

"Hay otros asuntos para resolver previamente (antes de formar una colación con LLA) y que tienen que ser puestos arriba de la mesa", sentenció.

Martín Yeza cuestionó a Patricia Bullrich

En otro tramo de la entrevista, el diputado nacional, que estuvo reunido con el expresidente Mauricio Macri la tarde del viernes 31/05, contó a Urgente24 que Mauricio Macri se expresará respecto de la interna del PRO "en el momento oportuno", y en esa misma línea, detalló:

"Lo que sí es que es muy importante, me ha pedido (Macri) es que ayude al partido a traer nuevos talentos, a que se renueve el partido dirigencialmente, con nuevos desafíos y nuevas herramientas de trabajo. Lo que él piensa sobre todo lo que pasó y pasa en el PRO lo dirá oportunamente, yo no soy su vocero como para tomarme una atribución tal".

Consultado sobre su relación con la ministra Patricia Bullrich, el diputado nacional admitió que no habló, pero que tampoco lo hace con frecuencia; aunque ponderó el "buen trabajo" que realiza como la titular del Gobierno en materia de Seguridad. Sin embargo, no titubeó para hacerle una crítica en torno a su postura de apoyar "a todo costo" la gestión del presidente Javier Milei.

"Patricia Bullrich tiene como argumento que 'o estas con el cambio o estás en contra', y eso es una falacia, porque, por ejemplo, vos no vas a encontrar un sólo diputado nacional del PRO que no haya defendido la Ley de Bases, incluso más que los de La Libertad Avanza. No solo la debatimos, sino que además la hemos enriquecido y defendido en el debate y protagonizado su defensa", dijo Yeza.

Y argumentó: "Por lo tanto, es falso que estar con el cambio es hacer fundir un partido que tiene 20 años de trayectoria. Un partido con un montón de gente que cree que vale la pena establecer una identidad, y a la misma vez, hay un montón de gente, y yo me incluyo, para los cuales el PRO significa algo".

"Por ahí para alguien que viene de otro lugar mucho no le importa el PRO, o que sienta que el PRO no vale la pena, pero para otras personas el PRO significa algo. Hace 8 años decenas de millones de argentinos votaron a Mauricio Macri para que fuera Presidente; entonces, para mucha gente el PRO sí significa algo".

"Quieren hacer otra cosa, bárbaro, pero conversémoslo. No es esta la manera", disparó.

En ese contexto, volvió a reiterar que la posición mayoritaria del PRO bonaerense "no fue un golpe de Estado" como dijo Bullrich, sino que fue "una herramienta jurídica que tenemos a disposición en un partido político cuando una autoridad del partido se extralimita, es decir, un remedio institucional".

"El que quiera llevar adelante sólo sus ideas personales, que no está mal, para eso tiene un ámbito que es el Concejo de Partido, con el que tendría que haber conversado y discutido", agregó.

El futuro del PRO y de LLA

De todos modos el diputado Martín Yeza no descartó la posibilidad de que "en el futuro" finalmente se arme una coalición; idea que aprueba de lleno Patricia Bullrich y que el propio Mauricio Macri tampoco ha descartado del todo.

"Patricia ya ha dicho que se tiene que hacer una coalición; Mauricio mismo no ha descartado esa posibilidad, así que es evidente que se comparten algunas miradas sobre algunos temas. Dicho eso, hay un proceso y hay mucha gente en el medio, por eso ese proceso se tiene que cumplir", enfatizó.

Por otro lado, también puso en duda sobre si una fusión o coalición de partidos es realmente lo que desea el Presidente de la nación; y en esa línea, reflexionó:

"Yo no he hablado con Milei para ver si él quiere esto, lo que si te puedo decir es que esta no es la mejor versión del PRO; y ahora muchos estamos trabajando para que el partido se reencuentre con una nueva mejor versión".

"Venimos de salir terceros en unas elecciones, en un contexto de la Argentina en donde hay un empeoramiento de la vida económica de los argentinos, empeoró la educación, la seguridad, y nosotros tenemos que ser capaces de poder dar las condiciones de la gente que quiera sumarse a hacer las cosas, a formarse y a participar de la vida pública en un partido político y en un espacio saludable, sano, que tenga ideas modernizantes, para un contexto en Argentina que está en crisis y en decadencia; y creo que tenemos la materia prima para lograrlo", consideró el legislador nacional.

Por último, y pese a las internas del PRO, el diputado aclaró: "Una cosa son las discusiones partidarias, que no afectan en lo absoluto las convicciones lo que hay que hacer para cambiar la Argentina. Por eso te repito, los procesos importan, y nuestro compromiso con el cambio no está en tela de juicio".

