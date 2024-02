Martín Llaryora marca límites a Milei y le sueltan a Bullrich

Nosotros no somos un Estado que deja sola a la gente. Por eso no estamos dispuestos a bajar la #obra pública. En #VillaMaría, las obras también representan #progreso, desarrollo, empleo e infraestructura que mejora la calidad de vida de la gente. Ante la crisis, #Córdoba no para. https://t.co/jbmUObQNzZ