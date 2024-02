Martín Llaryora x 10: Plan productivo, obra pública y Ley Ómnibus

5. Obra pública: "Al Gobierno nacional le pido que no suspenda toda la obra pública. Si tenés una visión productiva tenés que saber qué sector querés promocionar y a qué sector le podés recargar impuestos. Y además, hay obras que no podés detener para mejorar el país. Por ejemplo, el gasoducto."

6. El Fisco de Córdoba: "Lo que me parecía justo fue no recargar nuevamente con impuestos a los cordobeses, sino que seamos los activos (de la Provincia), a través de un descuento mayor, los que podamos bajar el déficit."

7. Sobre salarios y paritarias: "Hoy es muy difícil poder empatarle a la inflación porque estamos llegando, como dijo el Presidente, a la estanflación, que es alta inflación y recesión. Como buen administrador que soy, no estoy en condiciones de darles más de lo que recaudo."

8. Sobre deuda pública: "Tenemos mercados abiertos en el mundo que a Córdoba le prestarían plata y que podemos destinar para hacer obras. La Nación, lo único que tiene que hacer es firmarnos el aval y no obstaculizar."

9. Sobre salud pública: "La facturación del hospital antes era 70-30: 70 para la Provincia y 30 para el hospital, ahora, 70 quedará en el lugar y 30 irán a la Provincia, y después con eso se hará un fondo de cooperación para otros hospitales."

10. Sobre seguridad privada en municiios: "Un intendente puede, en vez de contratar algún empleado para su fuerza de seguridad, contratar a un servicio de seguridad privado que patrulle o haga de guardia urbana, y trabaje en conjunto con la Policía."

jalil-saenz-llaryora-franco.jpg Martín Llaryora y Gustavo Sáenz escuchan a Raúl Jalil en presencia de Guillermo Francos. Foto: captura de video.

"Queremos colaborar"

Aquí lo más importante de la entrevista a Llaryora:

–La de los Gobernadores con Javier Milei es una relación que se presenta como complicada, ¿en qué estado está hoy? ¿Cómo la describiría?

–Estamos en un momento muy pero muy difícil de la Argentina. Aquellos que estuvimos en situaciones de crisis sabemos que hay que tomar decisiones, a veces difíciles, pero que es mejor tomarlas antes que esperar; porque después quizá ya es tarde. El Gobierno nacional ha emprendido un plan de reducción del déficit. Nosotros venimos acompañando. Ustedes me han visto estar en la primera reunión de gobernadores con el Presidente, queremos colaborar. Que Córdoba tenga superávit y una expresión productiva muy distinta al resto de otras provincias no significa que podamos desarrollarnos en toda nuestra magnitud si el país no se desarrolla. Eso lo tenemos claro. Nuestra intención es colaborar. Piensen que si hay ley (ómnibus) es porque hemos colaborado en la construcción del cuórum necesario.

–Pero dicen que para el tango se necesitan dos ¿Qué pasa con la Nación? Da la sensación de que no hay mucha voluntad de construir una relación positiva con los gobernadores...

–Queremos colaborar con la Nación. Esto significa ayudarla. Pero vamos a defender los intereses de Córdoba. Ayudamos cuando colaboramos con el cuórum y cuando decimos que “sí”; pero también cuando decimos que “no” a algunos temas que ya han fracasado en la Argentina. Porque defendemos la producción, el tejido productivo, las economías regionales. Hemos escuchado mucho que ‘Llaryora estaba en contra de las retenciones’ defendiendo a las economías regionales de Córdoba y el interior de Argentina. Pero no hay que vincular retenciones, en este caso, solamente al agro. Esta vez fueron a la industria, a la metalmecánica, a microeconomías regionales. Para mí gobernar es generar trabajo, y la defensa de nuestro tejido productivo es esencial. Entonces, el “no” a las retenciones no es una oposición al Gobierno, es una ayuda. Si uno va a la caída de 2001, el programa macro había empezado similar: bajar los déficit, estabilizar la economía y la inflación. El 2001 empezó en 1998.

–¿La Nación acepta el disenso? Hubo un comentario duro de Milei respecto de los gobernadores (dijo en off que los iba a “fundir”)...

–Esa sería otro tema. Pero vuelvo a la génesis del problema, no tenemos que equivocarnos nuevamente. Un plan fiscal tiene que contener un plan productivo. Podés achicar al Estado, pero vas a tener que recaudar. Si no tenés en vista un plan productivo, vas a fallar. Porque estos impuestos que le querías cobrar a las economías regionales, al campo, a la industria metalmecánica, el próximo año no los ibas a tener, los ibas a llevar a la quiebra, a que cierren. Cuando salí de la primera reunión con el Presidente lo dije: vamos a ayudar a cerrar el déficit, vamos a ayudar a la Argentina a salir adelante, pero les pedimos que tengan un plan productivo, porque nadie habló de producción y de generación de empleo.

(...)

Osvaldo-Giordano-.jpg Osvaldo Giordano, ANSeS: Córdoba le pide la deuda.

Lo previsional

–¿Y qué va a terminar siendo la ley? ¿Qué tipo de ley va a tener?

–No sé... Las leyes que salen son las que uno puede conseguir. Recuerden que yo gobierno en minoría. Presenté un proyecto (suba de aportes personales) y lo tuve que cambiar de una sesión a la otra, pero claramente tenía viabilidad de poder ser acompañado. Yo sabía cuál era el punto central de la estrategia que presenté.

–¿Y en la Nación, no? ¿No percibe un plan productivo en el Gobierno. ¿Cuál es el plan?

¿Ustedes vivieron alguna palabra de algún funcionario del Gobierno que hable de producción, de empleo, de trabajo? No. ¿Ustedes vivieron alguna palabra de algún funcionario del Gobierno que hable de producción, de empleo, de trabajo? No.

–Mencionó el tema de la Caja. ¿Hay ahí otro tipo de relaciones porque el titular de ANSeS es cordobés, Osvaldo Giordano, un hombre que conoce de primera mano el problema que tiene Córdoba para financiar el déficit. ¿En qué situación están?

–Se han llevado un funcionario de primer nivel. Pero claro, termina siendo alguien que depende de órdenes que tomen o el Presidente o el ministro de Economía. Claramente, él sabe y tiene toda la intención de regularizar la situación de ANSeS con las provincias. En el caso de Córdoba tenemos todos los números visados; o sea que simplemente es apretar una tecla y mandar la plata. La deuda y la cuota mensual, que no están mandando. Pero sería injusto cargar las tintas sobre Giordano en este tema porque sabemos perfectamente que no depende de él.

–¿El Gobierno nacional está frenando ese dinero? ¿No ha cambiado esa situación?

–No. Para nada. La situación no solo no cambia, sino que empeora. Porque cada vez se va generando una diferencia mayor y se va agravando. Pero hemos tomado medidas que nos han permitido reducir el déficit.

–Medidas fuertes...

–Cuando hablamos de la Caja, hablamos de los jubilados que fueron y serán los empleados de la Provincia. Lo que me parecía justo fue no recargar nuevamente con impuestos a los cordobeses, sino que seamos los activos (de la Provincia), a través de un descuento mayor, los que podamos bajar el déficit. Eso nos ha permitido bajar el déficit en algunos puntos sin perjudicar a los jubilados. En este caso, fuimos sobre los activos y pedimos un esfuerzo mayor. Aproveché un aumento, el de noviembre, para que no se viera una retractación. Hicimos dos cosas: un aumento para la Caja y uno para la obra social. No fue fácil. Pero mantener saneada la Caja es defenderla para los que se van a jubilar.

(...)

Embed Volantazo del gobernador de Córdoba Martín Llaryora luego de la quita de retenciones de la ley ómnibus. Pidió votar de manera urgente la reforma el día martes. Sigue sumando apoyos la ley que sacará definitivamente al pais del socialismo. pic.twitter.com/ymt6ftKJu6 — Pregonero (@PregoneroL) January 27, 2024

Estanflación

–¿La Provincia puede poner en esa mesa de discusión, por ejemplo, un examen sobre el ausentismo? En diciembre hizo alusión sobre lo que pasaba en el sector Salud, en el que había un ausentismo mucho mayor que en el sector privado.

–Sí, pero estamos haciendo otras cosas. Una es una modificación muy pedida por los docentes, que era la posibilidad de tener más horas. Porque además, en muchas materias nos están faltando docentes. Tenemos la voluntad de avanzar, de construir en conjunto un acuerdo. Espero que se dejen posiciones ideológicas de lado o de sostener un conflicto para quedar bien con un sector político. En esta crisis, necesitamos estar todos juntos. A niveles nacionales nuestra escala salarial está entre las mejores en todos los rubros. Pero igual hoy es muy difícil poder empatarle a la inflación porque estamos llegando, como dijo el Presidente, a la estanflación, que es alta inflación y recesión. Como buen administrador que soy, no estoy en condiciones de darles más de lo que recaudo. Argentina va a salir, y cuando salgamos, recuperaremos el poder adquisitivo de los empleados públicos.

(...)

Martín Llaryora 10P.jpg Martín Llaryora.

Deuda pública

–En la Unicameral habló de mantener la obra pública, un tema esencial para muchos municipios. Habló de invertir 700.000 millones de pesos. Con la caída de la actividad y la recaudación, ¿dónde se va a obtener esa plata?

–Todavía hoy estamos con su superavit porque seguimos administrando responsablemente los recursos. Son el resultado de las decisiones que venimos tomando. Pero un municipio como la Provincia no pueden servir solo para pagar sueldos, tienen que tener capacidad para prestar servicios. En esa obra pública están la reforma y la construcción de los hospitales, la reforma y la construcción de escuelas, los caminos o las autovías que faltan terminar. Voy a hacer lo posible por sostener la obra pública porque es progresos y empleo. Y cuando pase la crisis, aquellos que pudieron sostener los planes de obra, se van a encontrar mejor parados para recibir inversiones y generar trabajo. Al Gobierno nacional le pido que no suspenda toda la obra pública. Si tenés una visión productiva tenés que saber qué sector querés promocionar y a qué sector le podés recargar impuestos. Y además, hay obras que no podés detener para mejorar el país. (...) Hay obras estratégicas que no tendría que cortar, y no hablo sólo de Córdoba. ¿Qué podría hacer la Nación si no puede prestar ni ayudar? Que no te obstaculice para pedir crédito. Yo, que he recorrido muchos lugares para negociar la deuda, antes de la ciudad y ahora de la Provincia, vi que Córdoba está mirada distinta a la Argentina. Porque Córdoba nunca cayó en default. (...) Tenemos mercados abiertos en el mundo que a Córdoba le prestarían plata y que podemos destinar para hacer obras. La Nación, lo único que tiene que hacer es firmarnos el aval y no obstaculizar. Y ahí veremos. Y además, tenemos que salir a buscar financiamiento para pagar también nuestros compromisos.

–¿Piensa tomar deuda para cumplir con la deuda que tiene Córdoba en dólares? ¿Está trabajando en eso?

–Sí. Es lo que le está pasando a todas las provincias y al país. Nosotros hemos pagado los últimos intereses con dólares genuinos, productos del ahorro. El país está en dificultades a veces hasta para venderte dólares y pagar las deudas.

(...)

Salud pública y seguridad privada

–Dijo que en Salud hay alto ausentismo, ¿por qué hasta este momento no se controlaba eso?

–Estamos usando ahora elementos tecnológicos, cambiando el paradigma, empoderando a los directores porque le damos funciones. Ahora, como director, vas a poder administrar tu organigrama. Hay algunos hospitales que tienen más gente que el municipio porque son regionales. Administrar uno es casi ser un intendente. No tenían facultades para sancionar, para controlar. Yo les voy a sostener la cantidad de recursos, así que si uno se jubila, puede tomar otro, o si uno no cumple, lo puede sancionar y tomar otro. Además, podrán modificar la orgánica y tendrá plata para poder hacer arreglos. Y la facturación del hospital, que antes era 70-30: 70 para la Provincia y 30 para el hospital, ahora, 70 quedará en el lugar y 30 irán a la Provincia, y después con eso se hará un fondo de cooperación para otros hospitales. Y en seguridad es lo mismo. Vamos a ayudar y fortalecer. Muchos intendentes ya tienen guardia urbana. Pero les falta capacitación, o les falta apoyo económico, auxiliares de la Justicia o armas no letales. Además, crearemos las fiscalías antinarcóticos, más efectivos para la Policía antinarcótico, y esta semana presentaremos 270 guardiacarceles.

(...)

–¿Cuándo habrá fuerzas privadas actuando en el nuevo esquema de seguridad?

–Ahora hay todo un trabajo para vincularla y coordinarla. La ley ha permitido modificaciones y van a empezar a ocupar lugares. Un intendente puede, en vez de contratar algún empleado para su fuerza de seguridad, contratar a un servicio de seguridad privado que patrulle o haga de guardia urbana, y trabaje en conjunto con la Policía. Así, al tener más fuerzas también evitas lo que técnicamente le dicen “huecos negros”. Bueno, en Córdoba vieron que nos hemos destacado internacionalmente por la actuación frente al crimen organizado internacional como lo fue el caso del narcotraficante Fito Macías. Eso muestra cuál es la voluntad de Córdoba y de Argentina, que es la pelea contra el narcotrafico.

-----------------------

