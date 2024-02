Martes 06/02: Amenazas, rumores y demoras de la Ley Ómnibus

#2. Abundan las especulaciones acerca de la Ley Ómnibus, tal como con el DNU: ¿Por qué Javier Milei avanzó con textos complejos y polémicos, muy difíciles de aprobar en el Legislativo sin herramientas adecuadas de persuasión? ¿Fue una estratagema del Presidente, quien no quería su aprobación sino una confrontación con el Parlamento? ¿Y si el pésimo tratamiento legislativo es un paso previo al plebiscito no vinculante? ¿Y si Javier Milei es más inteligente que todos y ve algo que nadie descubrió aún? Etc. etc. etc. En verdad, nadie acepta que Milei es limitado en su construcción política, es improvisado en su forma de gobernar y no sabe negociar. Muy pocos entendieron al diputado nacional libertario 'Bertie' Benegas Lynch cuando, antes de que comenzara el período extraordinario de sesiones explicó que ellos creían que los legisladores debían entender la voluntad popular y actuar en consecuencia. Aquí surge una diferencia fundamental: los de Milei creen que esa voluntad popular se expresó en el balotaje. Otros creen que fue en la 1ra. vuelta. Es muy diferente uno de otro.