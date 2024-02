Ley ómnibus: El amateurismo político de Milei le pasará factura en el Congreso

Los puntos problemáticos de la Ley Ómnibus

Hay algo central antes de describir los ítems más problemáticos de la Ley ómnibus y es que antes de irse de viaje, Javier Milei le pidió a LLA "no ceder ni un centímetro más" respecto de modificaciones en el texto.

En ese sentido, los ítems más problemáticos son; en primer lugar, el Impuesto PAIS, por lo que un sector de la oposición colaborativa en Diputados presionará para que la coparticipación de ese impuesto ingrese en la discusión particular de mañana. "Así como está, sin ser coparticipable, que hay una intención política de no votar ese punto para hacerle pagar un costo político a Milei", dijo un diputado a U24.

A su vez, confió a este medio que entre las negociaciones de las provincias y en Gobierno habían acuerdos "medio extorsivos", que incluían promesas "de darle plata para obras, pero a las provincias que votaran a favor".

"Veo muy difícil que el tema Impuesto PAIS llegue a instancias de veto porque implicaría la ruptura con las provincias; y el juego sigue, la semana que viene el Ejecutivo va a empezar a enviar proyectos y no podés pelearte con las provincias porque después dentro del Congreso no va a tener con qué aguantar", agregó la fuente a U24.

Del mismo modo, otro tema que puede no salir en la votación en particular es el artículo que dispone la emergencia y las delegaciones de poder del Poder Legislativo al Ejecutivo. La UCR no apoya, un sector de la oposición colaborativa tampoco lo ve con buenos ojos, y otro sector, específicamente los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, dicen que no definieron su voto, pero juegan con la carta del Impuesto PAIS coparticipable para en base a eso tomar decisiones.

Por otro lado, hay otro ítem que tendrá sus complicaciones y es en materia de seguridad. "Hay cosas en ese apartado que no van a salir, sobre todo con lo que pasó el otro día en las afueras del Congreso, ahora menos que menos", dijeron fuentes parlamentarias a este medio.

Por último, el tema privatizaciones genera mucha resistencia en Diputados. De todos modos, según pudo saber este medio, habrá un recorte en la lista de empresas, es decir, se hará un listado nuevo y una cláusula de que todas las empresas a privatizar, deban pasar por el Congreso. "Es una suerte de DNU inverso, o sea, que le deje la chance al Congreso de que rechace o no cada una de las privatizaciones una vez que la presentan una por una", detalló un legislador nacional de la oposición a este medio.