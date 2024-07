Manuel Adorni y los atentados a Trump/CFK: Incómoda pregunta de periodista española

Ante esto, la periodista retrucó con que el atacante del ex presidente de Estados Unidos era “un votante registrado republicano”. “No estaba al tanto de eso. Al principio se lo relacionó con un pasado comunista, pero me pongo en tema y se los comunico”, ratificó el portavoz, diferenciándose de los dichos del Presidente.

“Aquí hubo un intento de magnicidio y no se lo atribuyó a la izquierda tradicional, ¿o sí? ”, cuestionó la periodista, refiriéndose al intento de asesinato que sufrió la expresidenta Cristina Kirchner en 2022, a lo que Manuel Adorni respondió tajante, eludiendo la pregunta: “Eso es un tema judicializado acá, no sé si estabas al tanto. Nosotros en cuestiones que tengan un proceso judicial abierto no nos entrometemos”.

Finalmente, el vocero ratificó que no habrá opiniones oficiales del Gobierno sobre este tema “hasta que no termine el proceso judicial”. “Sobre este y cualquier otro caso”, cerró.

Manuel Adorni: Chicana a Alberto/CFK

"El candidato Trump, lejos de victimizarse o pretender que se dicte un feriado, hoy va a participar de la Convención Republicana en Milwaukee y allí anunciará su compañero de fórmula. El capitalismo prevalecerá sobre quienes quieren imponer una agenda contraria a la naturaleza humana. El futuro será libre o no será", dijo el vocero Manuel Adorni, en la introducción de su conferencia de prensa, antes de contestar preguntas.

De este modo, el portavoz hizo referencia a la decisión del gobierno de Alberto Fernández, que declaró feriado el 2 de septiembre de 2022, el día posterior al fallido intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. La decisión se justificó en ese entonces con el objetivo de que "el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio" y "pronunciarse en defensa de la paz y la democracia".

El vocero había empezado su referencia al tema expresando "el más absoluto repudio contra el atentado contra el atentado ocurrido contra la vida del expresidente de los Estados Unidos y actual candidato, Donald Trump", definió el ataque como un "hecho aberrante" y sostuvo que "la libertad está en peligro y el mundo occidental, libre y capitalista está bajo amenaza".

