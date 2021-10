Macri no asistirá solo a la Justicia: quién lo acompañará

"Yo voy a acompañar al expresidente Macri que asista a su derecho de defensa", expresó el legislador en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

En esa línea, sostuvo que irá a acompañarlo por el "afecto personal" que le tiene y manifestó que con su presencia "no voy a presionar a ningún juez y ni a la justicia".

"Iremos con un grupo de legisladores", dijo Ritondo, y afirmó que "absolutamente" cree en Macri. "Estoy seguro, conociendo a Mauricio Macri, que no mandó a espiar a nadie", y agregó que "en este caso no tiene absolutamente nada que ver".

Desde el macrismo aseguran que la causa es armada y se trata de una "jugada política", además, el ex presidente Macri ha reiterado en varias oportunidades su inocencia.

En ese contexto, también criticó el accionar del juez Bava: "vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme".

Por su parte, la abogada de la querella que representa a la mayoría de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, Valeria Carreras, consideró que la movilización convocada para este jueves a los tribunales de Dolores, en ocasión de la indagatoria del expresidente Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje ilegal, "es contra el juez" Martín Bava, que interviene en ese expediente, y afirmó que la organización de esa convocatoria "no hace más que mostrar" que el exmandatario "es un cobarde".

"Macri es un cobarde, un miserable y un impune. Sus declaraciones son una manera de distraer, porque el espionaje no se dio sobre el submarino ni sobre sus muertos, sino sobre los familiares", señaló Carreras en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.