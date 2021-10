"En virtud de la convocatoria política que está realizando Juntos por el Cambio por distintos medios, en un supuesto apoyo al ex presidente Mauricio Macri para el jueves próximo a tenor de su citación a declaración indagatoria ante el juzgado federal de Dolores, les rogamos que por respeto no lo hagan, que respeten a la justicia y a los 44, que no hagan lo que repudiaron de otros ex funcionarios", expresó a través de un comunicado.