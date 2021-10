Familiares ARA San Juan piden que detengan a Mauricio Macri

Es algo desmedido con lo que nosotros somos, siempre quisimos buscar a nuestros hijos en paz y sin ninguna bandera política. Desde la lógica es totalmente irrazonable además de ser una perversión. La justicia de Caleta Olivia resolvió indagar a Macri y Aguad, pero todavía no lo hizo e incluso la cámara le ordena. No ordenó ninguna indagatoria es alarmante y preocupante. Hay una orden de que no se sepa exactamente qué pasó y tenemos que estar muy firmes en eso".

Ayer (19/10), Macri marcó su posición y su estrategia judicial en Twitter, justificando porqué no se presentará:

Para perseguirme, usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan. Esto tristemente se vio en las fotos tomadas por la AFI (ex SIDE) de su actual titular, la ex presidenta de la organización 'Justicia Legítima'. Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan