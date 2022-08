Luis Juez: "Nos ven discutiendo y peleando por estupideces"

“Hace dos o tres días que estamos hablando de este tema. El dólar no bajó, las reservas se esfumaron, los movimientos piqueteros tomaron las grandes ciudades. No podemos estar discutiendo estas cosas”, destacó Luis Juez de manera enfática. Para el ex intendente de Córdoba, la situación del país amerita un debate opositor de mayor altura y a la orden de la agenda de la gente.