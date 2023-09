Lluvia de memes tras 'cruces' del debate vicepresidencial

image.png

El primero se dirigió a la candidata a vice para pedirle explicaciones de ‘por qué no aparecía en la AFIP’; y el segundo, la tildó de ‘vivir del Estado’ sin ejercer funciones porque la diputada no habría presentado ningún proyecto de seguridad ante el Congreso, lo que dejó una lluvia de memes. La candidata se excusó en que el trabajó en el sector informal, como miles de argentinos, y le dijo a Petri que era "evidente" que no había leído sus proyectos presentados.