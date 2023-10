LLA reclamó celeridad en la publicación de los datos oficiales

También afirmó que la elección fue "pareja", aunque aseguró que no tenía "datos concretos".

"No hay datos concretos, no vamos a dar ningún dato porque no existen", dijo Francos quien puso énfasis sobre las denuncias que hizo LLA por algunas presuntas irregularidades, como faltantes y roturas de boletas.

"Tenemos que esperar con calma la próximas horas, sabemos que es una eleccion muy pareja, como se ha visto en las encuestas que se han hecho publicas", dijo.

"Somos optimistas", afirmó.