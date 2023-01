La consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 luego de 36 años generó un clamor popular que quedará en la historia. No hay dudas de que, con Lionel Messi a la cabeza, los jugadores del equipo nacional levantaron el humor social como pocas veces se ha visto. Sin embargo, los protagonistas eligieron no ir a la Casa Rosada a festejar el triunfo, algo que no fue bien recibido por el oficialismo.