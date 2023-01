Activista estadounidense asalta la alemana Bayer

Los inversores activistas hacen llegar sus recomendaciones a los consejos de administración a través comunicados de prensa, informes o sus propias redes sociales, generalmente coincidiendo con la publicación de resultados de las compañías. Dichas recomendaciones buscan conseguir el apoyo de otros accionistas para, por ejemplo, reducciones de costes operativos; aprobar la reestructuración de la empresa -el caso de Third Point en Shell o los eventos recientes en The Walt Disney Co.-

Cambios

Ubben aparece en escena cuando Bayer está buscando un nuevo líder para reemplazar al presidente ejecutivo Werner Baumann, quien dejará su cargo en 2024.

Baumann ha sido fuertemente criticado por los accionistas por su desafortunada decisión en 2016 de adquirir el fabricante de semillas Monsanto, un acuerdo de US$ 63.000 millones que convirtió a Roundup en propiedad de Bayer, origen de un alud de demandas judiciales por el glifosato, el ingrediente principal de Roundup.

El precio de las acciones de Bayer nunca se recuperó de su adquisición de Monsanto, que en ese momento fue el mayor acuerdo en efectivo jamás intentado y la mayor adquisición en el extranjero de una empresa estadounidense.

La adquisición que enfrentó la oposición de los accionistas desde el principio, es considerada como una de las absorciones más dañinas de los últimos tiempos.

Ubben ya recibió el apoyo de al menos 1 de los mayores accionistas de Bayer para impulsar cambios.

David Herro, director de inversiones en Harris Associates, mayor accionista N°5 de Bayer, según Bloomberg:

“[Ubben] es alguien por quien consideraríamos votar si estuviera en la boleta para la junta de supervisión [de Bayer]”.

“La gerencia no ha mostrado una fuerte propensión a alterar el statu quo”, y señaló que la compañía cotiza con perjuicios frente a sus rivales en sus 3 divisiones de negocios:

productos farmacéuticos,

atención médica al consumidor y

ciencia de cultivos.

Si bien las acciones de la compañía han bajado 50% desde que se cerró el acuerdo con Monsanto en 2018, recientemente ha habido una cierta mejora en el precio de sus acciones después de que ganó al menos 3 casos relacionados con Roundup.

“Las victorias podrían ayudar a eliminar los vientos negativos para la cotización de las acciones durante varios años”, ratificó Morningstar en noviembre.

Temasek, el fondo de riqueza soberana de Singapur y el inversor más grande N°2 de Bayer, informó al periódico de negocios Handelsblatt que "todavía queda mucho por hacer" para reorganizar la empresa.

Activistas

Bayer se ha enfrentado en el pasado a accionistas activistas que no lograron imponer sus propuestas.

Elliott Management compró, por ejemplo, una participación de US$ 1.000 millones en la compañía en 2019, porque afirmó había más valor en los negocios de Bayer que lo que se observaba en las acciones subvaluadas, presionando para que resolviera el litigio de Roundup. No ocurrió.

El mismo año, Baumann y otros ejecutivos clave perdieron un voto de confianza crucial en la reunión anual de accionistas de la empresa, con el 55,5% de los inversores votando en contra de ratificar sus decisiones (una votación simbólica pero no vinculante). Tampoco sucedió un cambio.

El pasado

Jeffrey W. Ubben se graduó de la Universidad de Duke, tiene una maestría en Administración de Empresas por la Kellogg School of Management, de Universidad Northwestern en 1987; fue director de The AES Corporation, AppHarvest, Nikola Corporation, Acxiom, Gartner, Misys, Omnicare y Sara Lee Corporation; y fue presidente y director de Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., y otras empresas.

Ubben gestionó 8 años Fidelity Value Fund, en Fidelity Investments, y 5 años fue socio gerente de Blum Capital Partners. Luego creó ValueAct Capital pero se alejó para enfocarse en la inversión social: Inclusive Capital Partners, que ahora controla 8,18 millones de acciones de Bayer, 0,83%.

Él es director de Enviva Inc., Exxon Mobil Corporation y Fertiglobe plc. También es miembro de las juntas directivas de Universidad de Duke, Fondo Mundial para la Naturaleza, Centro Redford y Fundación de Biodiversidad EO Wilson.

Ubben y su esposa Laurie "comprometieron un patrimonio de US$ 50 millones para apoyar becas a estudiantes de pregrado, posgrado y escuelas profesionales" en Universidad Northwestern.

