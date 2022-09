Las PASO, la herencia de Néstor Kirchner que celebra JxC

Néstor Kirchner no sólo dejó como herencia varias demandas judiciales a su mujer, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), comenzando por el expediente 'Vialidad'; y otro tendal de demandas a sus colaboradores, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Ricardo Jaime, etc. También dejó las PASO. Porque Néstor Kirchner fue un mal perdedor. Por lo tanto, en 2009, luego de la derrota electoral consecuencia de sus errores no forzados en 2008, decidió modificar el sistema electoral para intentar no volver a perder en 2011, cuando esperaba presentarse como candidato a Presidente otra vez, sin saber que se moriría en 2010. En 2017, las PASO no le convenía al gobernante Cambiemos, hoy alianza Juntos por el Cambio (JxC), e intentó eliminarlas. En 2011, las PASO no le conviene al gobernante Frente de Todos, ex Frente para la Victoria, y se pregunta si no le conviene eliminarlas. En la Argentina todo es coyuntura. Ganar como sea, cargando siempre la ceguera acerca de la otra necesaria pregunta: ¿Y ahora cómo gobernamos? Porque para el argentino promedio lo importante es ganar y luego se verá.... Ese razonamiento es una desgracia. Claramente las PASO benefician a quien tiene muchos candidatos en competencia y no interesan a quien tiene decididas sus listas. El otro debate es acerca de por qué motivo el Estado debe pagar y organizar estas cuestiones domésticas de las fuerzas partidarias.