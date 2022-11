La encuesta que llegó al PRO, pero que entusiasma a Kicillof

La encuesta de Isonomía también midió el potencial del liberal José Luis Espert, quien ya confirmó que competirá por la gobernación. El diputado tiene voto seguro del 6%, y uno probable del 23%, lo que le otorga un potencial de 29 puntos. Un 58% asegura que nunca lo votaría, mientras un 13% se muestra indeciso.

Luego el estudio propone un "primer escenario" electoral que simularía una elección general, con potenciales candidatos de cada espacio.

Encabeza la intención de voto Kicillof, con el 32%, seguido de Santilli, que consigue el 27%. Detrás aparecen Espert (8%), el peronista no kirchnerista Florencio Randazzo (7%) y el izquierdista Nicolás del Caño (5%). La opción "Ninguno" recoge el 10% de las adhesiones, mientras que el voto en "Blanco" acumula un 3%, y los indecisos se ubicaron en el 6%.

Un resultado como ese le garantizaría a Kicillof su reelección, ya que -de acuerdo a la constitución provincial- no necesita más que sacar un voto por encima de su contrincante más inmediato para obtener un nuevo mandato. Sería soñado para Kicillof retener la provincia a pesar de los magros resultados económicos del Frente de Todos a nivel nacional, lo que pone en entredicho la posibilidad de que la coalición oficialista pueda reelegir en la Presidencia.

No obstante, la encuesta de Isonomía incluye un 2do escenario, en el que consulta en base a una polarización. Como si se tratara de un balotaje (instancia que no existe en la provincia), enfrenta sólo a Kicillof con Santilli. Aquí, el diputado del PRO consigue el 40% de la intención de voto sobre el 38% del gobernador. No obstante, al encontrarse dentro del margen de error de la encuesta el resultado entra en zona de empate técnico. Este escenario se completa con un 16% que eligió la opción "ninguno" y un 6% de indecisos.

