La encuesta con la que Horacio Rodríguez Larreta se ilusiona

Por otra parte, la cercanía (sólo numérica) entre Bullrich y Larreta puede explicarse por el paulatino endurecimiento del discurso del jefe de gobierno de la Ciudad tras el pedido de condena y fallido atentado contra CFK. Larreta ya aclaró que no está dispuesto a entablar diálogo con el Kirchnerismo porque nunca se pondría de acuerdo. "Cuanta más transformación y necesidad de cambio haya, más amplio es el apoyo político. Eso es clave. Si aclaro que no es con todos. No es con el kirchnerismo”, indicó el jefe de gobierno porteño en una entrevista con Cadena 3 de Rosario semanas atrás.