JxC propone derogar una tasa pero paraliza el Congreso

Juntos por el Cambio ya avisó que no facilitará el quorum en el Congreso de la Nación para las sesiones en el recinto y no “acompañará ninguna ley” hasta que el Frente de Todos no desista del juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). En ese contexto, sin diálogo con el oficialismo, anunciaron la presentación de un proyecto de ley para derogar la nueva tasa en los pasajes aéreos que el Gobierno impulsó en 2022.