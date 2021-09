Juntos por el Cambio quiere desplazar a Massa de Diputados

La idea de desplazar a Sergio Massa ya la vienen asomando algunos líderes de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, hace pocos días fue Elisa Carrió quien advirtió al oficialismo:

"Que los candidatos de Juntos se preparen y estudien porque asumen en diciembre. Si se confirman las primarias, Massa tiene perdida la presidencia de la Cámara de Diputados porque le corresponde a la primer minoría", dijo en una entrevista al canal de noticias TN.

"Si nosotros somos primeras minorías tenemos el deber institucional de presidir la Cámara de Diputados", añadió.

Ante esta idea, hay sectores de la oposición que no están muy de acuerdo. Por ejemplo, fuentes cercanas al equipo del diputado nacional Cristian Ritondo alegan que desde ese sector no lo consideran viable y que además "no es un tema del que se esté hablando en la coalición". Además, desde otro sector agregaron que "históricamente" la presidencia de la cámara es para el partido que gobierna.

Qué dice el oficialismo

Ante esta idea de la oposición que viene dando vueltas hace días, desde el Frente de Todos ya salieron a responder.

Fue la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos Juliana Di Tullio quien no se quedó callada ante la intención de Juntos por el Cambio.

“Es un intento de golpe institucional el hecho de que la oposición quiera quedarse con la presidencia de las cámaras porque es la línea de sucesión presidencial”.

Y agregó: “Cuando la oposición habla de República miente. Son muy mentirosos y mentirosas. Intentaron un golpe en el 2009 y no pudieron. Siempre intentan hacer golpes al peronismo”.