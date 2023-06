Live Blog Post

El veredicto

Sebastián Villa fue encontrado culpable de los cargos por violencia de género, según se está leyendo el documento oficial en estos momentos.

El jugador de Boca deberá cumplir una condena de 2 años y 1 mes por ser responsable de amenazas coactivas pero no irá a la cárcel. Además no podrá acercarse a su ex pareja o a su familia.