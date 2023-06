Mascardi: Tras el desalojo, el Gobierno cedió las tierras a "mapuches"

El compromiso del Gobierno se hizo en la tercera mesa de diálogo que se realizó en la ex Esma, en Buenos Aires, que se extendió durante más de siete horas.

El documento que rubricaron los participantes establece el regreso de la machi Betiana Colhuan, líder espiritual de la agrupación, luego de considerarlo "sagrado para el Pueblo Mapuche".

El compromiso fue alcanzado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, organismo que además propuso construir tres edificios en ese mismo territorio, que tiene 7 hectáreas de extensión.

Se trata de tierras donde está ubicado el exHotel de Villa Mascardi, que será demolido en los próximos días por los daños estructurales que presenta tras la usurpación de los miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

Allí se instalará la guía espiritual de la comunidad junto a su familia, en otro edificio estarán sus colaboradores "indispensables" y el tercero estará destinado a los consultorios donde la joven ejercerá sus tareas espirituales y medicinales.

Como era de esperarse, la novedad elevó la bronca entre los vecinos de Villa Mascardi que criticaron la postura del gobierno nacional de "avalar a los terroristas y violentos, y darle la espalda a quienes sufrimos los ataques constantes de los encapuchados, a quienes ahora benefician con tierras públicas y construcciones".

El resto de los integrantes del grupo, que permanecen prófugos de la Justicia desde octubre pasado, serán alojados en otras tierras, cuya ubicación aún no fue definida

De esta manera, desde el próximo lunes 5, los mapuches podrán regresar a Villa Mascardi para "custodiar el Rewe" que aún se erige en esas tierras.

El predio cedido es el primero que usurpó el mismo grupo, en 2017, y desde allí avanzó a otras propiedades públicas y privadas, en el marco de un violento plan de expansión que incluyó atentados incendiarios, ataques armados a fuerzas de seguridad y con piedras a automovilistas, entre otros hechos

El Ejecutivo Nacional, además, habilitará oficinas de distintas agencias gubernamentales en las inmediaciones del sitio que le cederá a la organización mapuche.

Además, en otro de los puntos del acuerdo, el gobierno admite que la Lafken Winkul Mapu no tiene reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) aunque se compromete a seguir "tramitándolos".

Libertad de las detenidas

En el mismo encuentro las partes acordaron una conciliación, en los términos del artículo 34 del Código Penal, para lograr la liberación de las mujeres que están detenidas. Ese acuerdo entre partes "extingue" la causa penal y su aplicación fue propuesta por las comunidades mapuches que acompañan el proceso judicial. "Una vez que se presente, las mujeres pueden quedar libres", dijeron desde ese sector.

Las detenciones fueron realizadas en un operativo de fuerzas federales y provinciales el 4 de octubre del año pasado, en el que se desalojaron varios predios en las inmediaciones de la ruta 40, en Villa Mascardi.

Las cuatro mujeres fueron procesadas por la entonces jueza Silvina Domínguez, quien elevó a juicio la causa el 6 de enero pasado por el delito de usurpación y dispuso prisión domiciliaria para las mujeres a cumplir junto a sus hijos en una casa comunitaria de Bariloche.

Villa Mascardi: Efectivos de la Agrupación Albatros se reagrupa durante los sucesos en los que murió Rafael Nahuel. El 4 de octubre del año pasado, fuerzas federales y provinciales desalojaron varios predios en las inmediaciones de la ruta 40, en Villa Mascardi.

Furia, entre los vecinos

La comunidad Lafken Winkul Mapu, desconocida hasta ese momento, tomó dos predios de Mascardi en noviembre de 2017 argumentando que lo hacía por una visión de Betiana Colhuan, autodefinida machi.

Luego se sucedieron hechos violentos por el avance de este grupo sobre propiedades linderas, que incluyeron incendios y ataques a viviendas de vecinos.

Diego Frutos, uno de los vecinos afectados por la violencia mapuche, viajó desde Villa Mascardi para protestar frente al predio de la exESMA por este acuerdo:

Yo hice 1.600 kilómetros en auto y acabo de llegar, me enteré de esto ayer (por el miércoles) y obviamente quiero tener el mismo derecho de poder ver al señor Pietragalla o a sus asistentes, que son con los que teníamos contacto

Rodeado de grupos pro mapuches y activistas, Frutos se diferenció:

Mucha de esta gente ha venido en avión. Tomaron un avión ayer (por este miércoles) a la noche desde Bariloche pagado con nuestros impuestos. Son no menos de cien. Yo me vine en auto y acabo de llegar. Manejé toda la noche. A mí nadie me pagó ningún viático

Luego detalló que funcionarios del Gobierno les dijeron en febrero último, que iban a volver a Villa Mascardi para continuar dialogando por el conflicto, pero no cumplieron. "Nunca más nos atendieron el teléfono", sostuvo.

"Somos pocos vecinos de Mascardi los que pudimos venir, no más de cinco o seis, y adentro la reunión es sólo con lo que es la gremial de abogados que representan a los encapuchados que están prófugos arriba de la montaña y las mujeres que están en prisión domiciliaria con sus niños", se quejó.

Y detalló parte del acuerdo oficial. "Les quieren dar tierras en el Lago Guillermo y aparte respetarle lo que es el famoso altar sagrado de ellos, el rewe, al lado de nuestras casas. Y construirles ahí tres casas, justamente al lado de nuestras viviendas destruidas, incendiadas".

"Es toda una ironía de parte de este Gobierno inescrupuloso ya en retirada", reclamó Frutos en diálogo con 'Radio Continental'.

Además, explicó que frente a la exESMA tuvieron que soportar "gritos y empujones" de un grupo de más de cien personas pro mapuches que pretendían que se fueran. E indicó:

Vamos a seguir adelante. Esta es la gente que los apoya. Mucha gente rara. Yo no estoy haciendo nada para provocar. Nos dicen que somos supremacistas racistas blancos, asesinos, que discriminamos a los pueblos originarios. Yo expliqué por enésima vez que convivimos con una verdadera comunidad mapuche en Villa Mascardi, que es la comunidad oficial que tiene su registro correspondiente y no este grupo de delincuentes encapuchados

Que sepan que estamos peleando por nuestras tierras privadas y por las soberanías nacionales -prosiguió Frutos-. El Lago Nahuel Huapi es de todos los argentinos. El Parque Nacional es de todos los argentinos y no de un grupo de delincuentes que quieren ser premiados

