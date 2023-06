Mapuches, en la exEsma frente a la "defensa de la Patria"

La Secretaría de Derechos Humanos encabeza la mesa de diálogo en la que participan varias organizaciones sociales en calidad de veedores La Secretaría de Derechos Humanos encabeza la mesa de diálogo en la que participan varias organizaciones sociales en calidad de veedores

En febrero se realizó el último encuentro en Bariloche donde se expuso la propuesta del Gobierno de mantener el 'rewe', un espacio sagrado para la cosmovisión mapuche, en Mascardi, donde se construirían viviendas y relocalizar a la lof Lafken Winkul Mapu a un predio de la zona de lago Guillelmo, unos 10 kilómetros al sur de donde fueron desalojados.

Pero la posible solución al conflicto no fue bien vista desde la junta vecinal de Villa Mascardi. Diego Frutos cargó contra la idea de los funcionarios que habían llegado a Bariloche, sentenciando: "Nosotros estamos en total disconformidad, eso no va a ocurrir nunca, que lo sepan bien, la machi no va a volver ahí".

Más noticias de Urgente24

Combustibles: Difícil oferta para no llegar al 7% en junio

El Banco Central obligará a provincias a usar sus dólares para pagar deudas

Sergio Massa trae de China lo que busca en Brasil

La argentina Celeste Saulo, primera mujer en dirigir la WMO de la ONU

El 'taquero' gobernador de Javier Milei