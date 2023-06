Juan Schiaretti, al medio del ring: ¿desplazó a Milei?

Durante su discurso en Santa Cruz, la vicepresidente dio señales de haber encontrado en su radar a Juan Schiaretti. Sorpresivamente (ya que casi nunca se refiere a Córdoba), Kirchner apuntó contra la provincia mediterránea y su gestión en los últimos 8 años, los mismos que gobernó de manera consecutiva el ‘Gringo’.

La líder del kirchnerismo señaló el nivel de endeudamiento provincial y lo comparó con sus años como presidente, evidenciando un crecimiento. Así, Cristina Kirchner expuso un desacuerdo directo con el modelo de desarrollo cordobés, tocando el “orgullo” de la gestión del PJ schiarettista.

https://twitter.com/GiordanoOsvaldo/status/1669485658845454339 La Vicepresidenta desconoce la realidad de Córdoba.



Córdoba tiene superávit fiscal. Esto le permitió ejecutar un ambicioso plan de infraestructura de aproximadamente 9.000 millones de dólares.



Más de 75% del plan se financió con ahorro y menos del 25% con deuda. — Osvaldo Giordano (@GiordanoOsvaldo) June 15, 2023

“Un caso muy emblemático es el de Córdoba, una provincia donde no quieren a los K. ¿Conocerán todos en Córdoba estos gráficos? Seguro que no”, dijo al terminar de mostrar las estadísticas. Todo ello en el marco de la inauguración del Hospital Regional Río Gallegos.

Por supuesto, desde Córdoba la respuesta no tardó en llegar. Tampoco la capitalización del enfrentamiento, ya que hace tiempo que Juan Schiaretti se presenta a sí mismo como una opción anti K.

“Con un mínimo de análisis de las estadísticas que ella tomó, puede darse cuenta de que la deuda de Córdoba es fruto de un proceso de inversión de más de 9 mil millones de dólares, de los cuales tres cuartos se financiaron con ahorro y el cuarto restante, con endeudamiento”, salió a defender Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la Provincia. Según el funcionario, Cristina Kirchner habría tergiversado los datos.

“La vicepresidenta tomó parcialmente información que comunicó la Provincia e hizo una interpretación equivocada de la realidad y del futuro de Córdoba”, explicó el ministro. Y aseguró que la vicepresidente actual no está familiarizada con la economía.

“Creo que (Cristina Kirchner) no entiende de economía. Lo demostró en muchos aspectos y no comprende lo que pasó en Córdoba. Acá hubo una inversión muy importante en obra pública y lo ven todos. Valoran las rutas y otras inversiones. Eso se hizo la mayor parte con ahorros y una parte marginal, con deuda. No tendríamos la circunvalación ni la ruta a Carlos Paz, por ejemplo, sin esa deuda”, aseguró. Pero no fue el único.

Aún más cerca de Juan Schiaretti surgió otra respuesta más política y concisa. “Lo único cierto que dijo la vicepresidenta @CFKArgentina es que los cordobeses no queremos a los K. Eso es absolutamente cierto”, disparó el diputado y mano derecha del gobernador en el Congreso, Carlos Gutiérrez.

https://twitter.com/Dip_Gutierrez/status/1669502645122236417 Lo único cierto que dijo la vicepresidenta @CFKArgentina es que los cordobeses no queremos a los K. Eso es absolutamente cierto. — Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) June 16, 2023

El legislador es una de las voces vivas de Schiaretti, por lo que sus declaraciones suelen tomarse como mensajes directos del gobernador. “La vicepresidenta no sabe de qué habla. La obra pública en Córdoba ha sido desarrollada con nuestro esfuerzo, porque los gobiernos K siempre nos discriminaron”, apuntó.

De esa manera, la mención de Cristina Kirchner habría confirmado que Schiaretti está subido al ring, habiendo ganado algo de protagonismo de cara a las elecciones 2023. Si bien el sprint del cordobés de casi 74 años no es directamente a Casa Rosada, es destacable teniendo en cuenta los pocos meses de campaña y la polaridad que acarreó el país en los últimos años.

Un dato no menor es que el aumento de la exposición de Juan Schiaretti en todo el país coincide con un descenso progresivo de la potencia de otro candidato nuevo: Javier Milei. Aunque, claro, el libertario es uno de los tres tercios que disputarán el poder.

No obstante, Juan Schiaretti lo bajó del ring por, al menos, un momento. Y en Córdoba, con la elección provincial a menos de 10 días, es algo que celebran por lo bajo.

