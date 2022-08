José Luis Espert pidió limitar la natalidad y FdT lo fustigó

“Uno no puede dar una AUH por cada hijo, hasta dos hijos, más no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza”, remarcó Espert en diálogo con Infobae. A su vez, aseguró que “la tasa de crecimiento de población en hogares marginales es cuatro y cinco veces superior a la de la población de clase media y media alta”.

Es que hay una profunda distorsión y exceso de ayudas sociales de parte del Estado en Argentina. Ello lleva a un acostumbramiento en la sociedad argentina: la idea de que se necesita un estado protector en todo ámbito, salud pública, educación, un auténtico estado de bienestar. Pero ese estado no suele funcionar, al menos en América Latina, se corrompe y abandona a las personas más vulnerables.

image.png José Luis Espert en la entrevista de Infobae.

En este sentido, para el diputado "la persona que recibe un plan social es una víctima del sistema y hay que ayudarla. Pero a las organizaciones sociales, cero peso. Se está dinamitando la cultura del trabajo”.

En esa línea, el líder de Libertad Avanza expresó la opinión que produjo rabia y malestar entre los referentes del FdT: “Esto significa que, si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en los próximos años”. Una parte de la gente pobre quiere tener hijos para cobrar el plan, pero otra parte los tiene porque no sabe cuidarse”.

El líder de la organización social no fue el único que cuestionó a Espert. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández le dijo: “Bestia! ¿Leyó la CN? “No se puede privar a un niño de protección económica, por hechos de sus padres. Desconoce el principio de razonabilidad y progresividad en materia de derechos económicos y sociales. ¿Cómo puede legislar semejante bestia?”.

https://twitter.com/FernandezAnibal/status/1553810130608824323

¿Leyó la CN?

No se puede privar a un niño de protección económica, por hechos de sus padres. Desconoce el principio de razonabilidad y progresividad en materia de derechos económicos y sociales.¿Cómo puede legislar semejante bestia?

pic.twitter.com/Vc9bYDDZOo — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) July 31, 2022

También, el diputado por el FdT Leandro Santoro disparó a través de Twitter: "CONTROL de natalidad y LIBERTAD de mercado. Libertad irrestricta para las mercancías y Estatismo ultradirigista para las personas pobres. Total normalidad".

