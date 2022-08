Habló el agresor suspendido de por vida que golpeó a la juez

Cabe recordar que el club Deportivo Garmense suspendió este lunes (01/08) de por vida al mencionado jugador.

Tras el hecho, por el cual fue detenido el jugador Cristian Tirone, de 34 años, los dirigentes del Deportivo Garmense decidieron suspenderlo de por vida tras la agresión que sufriera la jueza, de 30 años, quien debió ser atendida en un centro asistencial.

FUTBOLISTAAGRESORDEARBITRAFOTO3.jpg El futbolista del club Deportivo Garmense, que fue suspendido de por vida tras agredir a una árbitra, pidió “disculpas” y declaró que estaba “arrepentido”.

Todo sucedió en el partido de Reserva entre Club Deportivo Independencia y Deportivo Garmense, dos instituciones oriundas de la Municipalidad de Adolfo Gonzales Chaves en la provincia de Buenos Aires. El futbolista Cristian Tirone cometió un repudiable hecho y sorprendió a todos con un brutal y cobarde golpe en la nuca de la referí principal.

Luego de la agresión, la terna arbitral dio por finalizado el partido y el agresor se fue detenido. Cortaldi, por su parte, fue trasladada inmediatamente a un hospital.

FUTBOLISTAAGRESORDEARBITRAFOTO4.jpg El futbolista del club Deportivo Garmense, que fue suspendido de por vida tras agredir a una árbitra, pidió “disculpas” y declaró que estaba “arrepentido”.

El parte policial identificó a Tirone “propinándole un golpe de puño a la altura de la nuca, la hace caer al suelo, volviéndola agredir con patadas”.

Las imágenes dieron vuelta velozmente por las redes sociales y ya se inició una causa a cargo de la Ayudantía Fiscal Descentralizada chavense.

En ese momento se dirimirá su imputación, ya que hay dos situaciones: un hecho por Violencia de Género y otro por violación a la Ley del Deporte, informó LU24.

“El más notorio es la condición de mujer del árbitro, la alevosía -que es algo que nadie ha dicho pero cuando pude ver el video observé que el ataque es de atrás, y la alevosía es un agravante a la producción de cualquier delito contra la integridad física de una persona- además de que se produjo en un espectáculo deportivo, lo que también constituye un agravante”, le contó el ayudante fiscal Juan Carlos Ustarroz a ese medio, quien profundizó en que el deportista seguiría preso.

“Terminé en observación en un hospital por un golpe en la cabeza, raspones y golpe en los brazos, me hicieron tomografías. Después fuimos a radicar la denuncia. Esto ahora me genera la imposibilidad de trabajar. Ahora tengo que ser fuerte, porque me dejó dolorida”, le aseguró la jueza a Diario Olé.

En relación a la brutalidad de los hechos, Cortaldi explicó: “No había pasado nada. Tampoco justifica que este hombre haya reaccionado de esa manera. Ellos ganaban y yo había cobrado una falta”.

“La verdad, ahora estamos en un momento delicado, con la familia pensaremos qué hacer. Lo importante ahora es que se haga justicia, que no suceda más, que no le vuelva a pasar a nadie. Acá no importa el género. Nosotros vamos a trabajar, muchos vivimos de esto, nos gusta y lo hacemos por vocación. Queremos que se haga justicia y que este hombre pague por lo que hizo. Eso es lo importante”, remarcó.

“Hay que echarlo para siempre. No debería estar jamás en ningún club. Es una persona que es violenta, lo debe hacer también en su vida cotidiana. Después lo vi en el video, porque en ese momento yo estaba un poco aturdida al comienzo. Una persona normal esto no lo hace. Ninguna persona se merece esto, nosotros no vamos a que nos peguen. Espero que pague por lo que hizo”.

“Tengo que estar un par de días en reposo, por el golpe”, continuó la mujer de 30 años, quien ejerce el arbitraje hace cuatro. “Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol”, declaró, en diálogo con FM Urbana.

“Es un hecho lamentable, duele mucho como integrante de la comisión directiva y de la subcomisión de fútbol”, expresó este mismo lunes (01/08) el presidente del club, José del Río, quien señaló que “se tomó automáticamente la decisión de sancionarlo, porque lo que hizo no tiene calificativo”.

El directivo señaló que Tirone comenzó a jugar “este año en el club, porque es un club en formación y tenemos jugadores de los pueblos vecinos”.

“No tenía antecedentes de esta magnitud, por lo menos no lo vimos así en la institución”, agregó Del Río a radio La Brújula de Bahía Blanca.

“Nadie pensó que iba a terminar en esto”, sostuvo el titular del club al confirmar que el jugador se encontraba detenido en una seccional de Adolfo González Chaves.

Según indicó, “el jugador fue suspendido de por vida y ya se pusieron en contacto de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), que tomará también una determinación”.

Fuentes policiales indicaron que “en momentos en que se llevaba a cabo el segundo tiempo, la jueza del partido, Cortaldi, procedió a sancionar una falta, situación por la cual uno de los jugadores se acercó y la agredió”.

Los voceros indicaron que “el jugador le propinó un golpe de puño a la altura de la nuca, por lo que Cortaldi cayó al suelo, y allí volvió a ser agredida a patadas”.

El jugador fue alojado en una dependencia policial en el marco de la causa caratulada como “lesiones leves e infracción a la ley 11.829 de espectáculos deportivos”.

Inmediatamente después de sucedidos los hechos, el titular de la Aprevide, Eduardo Aparicio, se comunicó con la agredida, se puso a su disposición y anunció que al agresor “le caerá todo el peso de la ley”.

Por lo tanto, la subsecretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Genero, Flavia Delmas, condenó severamente la agresión a la árbitra Dalma Cortadi y expresó que se tomaron medidas de acompañamiento para que la jueza vuelva a su trabajo.

“Es un hecho absolutamente repudiable y debemos trabajar fuerte para que la árbitra vuelva a la cancha, porque ella tiene que volver a su lugar de trabajo y tiene que tener la certeza de que no va sufrir nunca más una lesión de este tipo”, afirmó Delmas.

La funcionaria bonaerense destacó en un comunicado que “hay que construir espacios de reflexión en esos espacios que antes eran exclusivos de los hombres. Hay que entender que ahora las mujeres estamos avanzando. Y si bien las chicas hace muchos años que juegan al futbol hoy tenemos el reconocimiento y frente a esta temática debemos tener espacios de debates y de integración”.

Por consiguiente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) repudió y condenó este mismo lunes (01/08) la agresión del jugador Cristian Tirone contra la árbitra Dalma Cortadi.

A través de un comunicado, el ente que regula el fútbol argentino consideró que Cortadi fue “víctima de violencia física” e informó que junto con el Consejo Federal abordarán el tema para afianzar “los lineamientos sobre este tipo de conductas”.

“Cabe señalar que se le dará traslado al Tribunal de Disciplina para aplicarle la sanción correspondiente al jugador y que estos hechos aberrantes no vuelvan a repetirse en ningún otro estadio de nuestro fútbol. Asimismo, el Departamento de Equidad y Género que conduce la Dra. Paula Ojeda, se encuentra en constante diálogo con la víctima y a completa disposición”, concluye la nota de la AFA en su página oficial.

