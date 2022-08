Tesla pierde terreno entre los inversionistas

En lo que va del año, las acciones de Tesla han caído en un 16%, algo más que la caída sufrida por el S&P 500 del 13,3%. Aún así, hoy (1/8) las acciones de la empresa cierran con resultado "neutro" subiendo apenas un 0,04% -o U$ 0,38- a US$ 891,83 por acción:

image.png Gráfico de TradingView

Otros de los factores que preocupan a los especialistas al hablar de Tesla es la creciente participación de los gigantes de la industria automotriz en el mercado de los autos eléctricos, y la nueva competencia emergente.

Tal como informó Urgente24 en BYD, el rey del auto eléctrico que destronó a Tesla

BYD (Build Your Dreams o Construye Tus Sueños) es un fabricante de automóviles eléctricos puros e híbridos con sede en Shenzhen, China, que vendió más de 641.000 vehículos en el 1er. semestre de 2022. BYD Auto Co. Ltd. es la subsidiaria automotriz del fabricante que cotiza en bolsa BYD Company, fundada en enero de 2003.

