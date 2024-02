Javier Milei viaja a Corrientes: ¿Su provincia favorita?

image.png Será la primera visita de Milei como presidente.

Corrientes

Tras las disputas con los gobernadores, Milei pisará suelo correntino por primera vez como presidente en ejercicio. La última vez que estuvo allí fue durante la campaña electoral, el 23 de septiembre de 2023, antes de la primera vuelta.

El aniversario tendrá lugar a partir de las 19 en el Espacio Andes y, como se trata de una visita no oficial, hasta último momento no se descartará que el mandatario sea recibido por Valdés y el intendente capitalino en el Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro.

No obstante, Milei no prevé reunirse con el gobernador ya que durante las últimas horas se tensó el vínculo entre el presidente y los gobernadores por el tratamiento de la "Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", más conocida como "Ley Ómnibus". Finalmente no prosperó en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación y volvió a comisiones.

Por su parte, en diálogo con el medio correntino "Radio Sudamericana", Valdés remarcó que si llega a recibir una invitación de Milei iría "con mucho gusto al evento", aunque explicó que hasta el momento el presidente va "a dar una charla y luego regresará a Buenos Aires".

Fondos ATN

Por otro lado, un economista del gobierno nacional confirmó que en medio de las diferencias con los gobernadores, la Casa Rosada otorgó fondos discrecionales por $2.500 millones a Corrientes y Chubut.

A través de lo comentado a Infobae "Hace una semana se pagó recién el segundo adelanto del Tesoro a una provincia, los famosos Adelantos Transitorios de la Nación (ATN), por $1.500 millones a Chubut. El primero había sido a Corrientes por $1.000 millones a fines de enero".

El gobernador radical gastó millones de pesos en contratar a la bailarina, Lourdes Sánchez, y pagó la transmisión del carnaval, aunque se salvó de los ataques de Milei que suele indignarse cuando los funcionarios gastan dinero en actividades culturales.

El Presidente bajó a casi cero las transferencias discrecionales a las provincias, pero en el caso de Corrientes replicó a la perfección las prácticas usuales de lo que denomina la casta; utilizó los ATN para lograr el apoyo político de Valdés sobre la Ley Ómnibus.

Parece ser que todo salió redondo ya que la obediencia de Valdés tuvo su premio por parte del presidente que demostró que sí hay plata cuando se quiere conseguir algo a favor aunque luego todo empeoró.

image.png El buen guiño a Corrientes.

