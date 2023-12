Javier Milei procurará no caer en el error de Macri en 2015

Mucho se espera del contenido del mensaje que el presidente entrante, Javier MIlei, dará el día 10 de diciembre próximo. Numerosas son las especulaciones al respecto. En este punto recordaremos los errores cometidos y omisiones, lamentadas luego, por el ex presidente, Mauricio Macri en situación homóloga, para prever qué no se privará de decir el presidente entrante. El dirigente libertario utilizará una estrategia diametralmente opuesta a la que echó mano Mauricio Macri cuando asumió en el 2015. “Aquella vez no quisimos contar el desastre que nos dejaban, porque si no, nadie nos iba a prestar plata”, dijo alguna vez Macri. Tiempo después admitió que se había equivocado. “No voy a dejar de señalar ninguna de las bombas que nos están dejando. No solo gobernaron mal, sino que se encargan de ensuciar el camino. Parece que no les alcanza con haber destruido al país con su gestión, sino que tratan de complicar también al resto”.