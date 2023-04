Javier Milei movilizó en Ushuaia, contra el peronismo y JxC

Vidal habla como si no hubiese sido parte del Estado los últimos 20 años. Vidal habla como si no hubiese sido parte del Estado los últimos 20 años.

https://twitter.com/AlmironPauli/status/1647021102881816577 Todo es posible pic.twitter.com/SPr0rESIjz — Andrea Almirón de Pauli (@AlmironPauli) April 14, 2023

Luego siguió por Horacio Rodríguez Larreta:

Larreta todavía no explicó lo que pasó con Favaloro. Hace 30 años que vive del Estado. Si lo que hizo Larreta lo hubiese hecho el kirchnerismo sería un escándalo, pero al señor pauta no le dicen nada. Larreta todavía no explicó lo que pasó con Favaloro. Hace 30 años que vive del Estado. Si lo que hizo Larreta lo hubiese hecho el kirchnerismo sería un escándalo, pero al señor pauta no le dicen nada.

Y cerró con Gerardo Morales ("Vive hace 34 años del Estado") y Elisa Carrió ("Vive del Estado desde hace 40").

¿Y el Frente de Todos?: "A los del otro lado no hace falta ni mencionarlos porque todos sabemos que son una banda de delincuentes".

