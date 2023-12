Javier Milei ingresó al grito de "Libertad Libertad Libertad"

Live Blog Post

La herencia recibida

En su discurso, Javier Milei dijo que recibe la peor herencia, y que el kirchnerismo pasó de un superávit gemelo a déficit gemelo, que estimó en 20 puntos del déficit fiscal. 5 del sector público nacional que "caerá casi totalmente" sobre el Estado y no sobre el sector privado. Y 10 puntos del PBI es déficit del Banco Central. "Limpiar los pasivos remunerados del Banco Central", y entonces caerá la emisión y cesará la causa de inflación en términos empíricos y teóricos". Por el rezago de 18 a 24 meses, se seguirán costos del Gobierno saliente. Dijo que esto se pagará con inflación. También consideró que los pasivos en el BCRA es una situación peor a la que había previa a la hiperinflación de Raúl Alfonsín. "Una inflación plantada de 15.000% anual, que lucharemos con uñas y dientes para erradicarla". La gente le respondió "Sí se puede / Sí se puede". Milei dijo que es una inflación del 52% mensual. Y que actualmente entre diciembre y febrero, la inflación viaja a entre 20% y 40% mensual. Habló de "catástrofe" de pobreza de más de 90% e indigencia más de 50%. Según Milei no hay alternativa que al ajuste. Agregó que hay el atraso cambiaria llega hasta el 250%. La deuda con importadores es de US$ 30.000 millones, la del Tesoro pendiente US$ 35.000 millones. La bomba es de US$ 100.000 millones más US$ 420.000 millones de deuda ya existentes.