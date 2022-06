Insoportable Movimiento Evita: "Cristina nos agravió"

Luego ocurrió un diálogo acerca de cómo formalizar trabajadores -Urgente24 cree que promoviendo la inversión privada que crea empleo y reduciendo los impuestos al trabajo, no hay mucho misterio-, pero Onorato opina diferente, y él afirmó:

"Hay que asumir la condición de que el mercado no puede insertar 8 millones de personas y el Estado tampoco lo puede hacer, porque el mundo del trabajo no genera mano de obra en la dimensión de lo que se necesita. Nosotros creemos que hay 3 mecanismos muy concretos que son posibles de realizar con las instituciones actuales:

Primero ampliar el monotributo productivo o inclusivo, para reconocer, valorar y registrar ese trabajo y que el compañero o la compañera que no tiene ningún tipo de ingreso registrado pueda facturar sobre su trabajo porque los 11 millones de personas que se inscribieron en el IFE trabajan, el problema es que no tiene derechos, entonces reconstruir la relación fiscal a través del monotributo productivo dando 2 años sin cargo y del año 2 al año 4 que puedan abonar el 50% .

Segunda medida, el crédito no bancario para ganar en escala de producción y seguir dignificando ese trabajo y reconstruir la relación financiera, ya que los sectores de la pobreza, los sectores periféricos de nuestro país tienen grandes dificultades para acceder al crédito y muchas veces terminamos endeudados con el prestamista de la esquina. Tercer medida, construir procesos de intercambio, comercialización de compra venta con el mundo privado y con el mundo público para de esa manera generar un proceso de reconstrucción del vínculo comercial."

Tercer medida, construir procesos de intercambio, comercialización de compra venta con el mundo privado y con el mundo público para de esa manera generar un proceso de reconstrucción del vínculo comercial."

"Esto implicaría que nosotros podemos impulsar el crecimiento de abajo hacia arriba, registrar casi 8 millones de personas amparados en las resoluciones de la OIT, porque el sindicato de la economía popular está basado en esta nueva realidad de la subsistencia básica que la OIT viene planteando como vertebrador de los trabajos de nuevo tipo en el siglo XXI."

A ver si quedó en claro:

UTEP / Movimiento Evita se plantea reorganizarse como entidad de representación de 8 millones de personas, intermediando crédito no bancario en favor de ellos y todo con el dinero de los contribuyentes y el respaldo del Estado, que debe garantizar un mercado sin conocerse cuál será la competitividad ya no en precio sino en tecnología, todo sea para subsidiar quizás a los 8 millones o quizás al Evita o quizás a ambos.

Carolina Stanley y Emilio Pérsico (Movimiento Evita), con María Eugenia Vidal como testigo.

Otros beneficios

Luego el tema fue la formalización del trabajo como reducción de pobreza:

"Lo que se tiene que reducir son los subsidios de transferencia directa que no valoran el trabajo, porque hemos tenido en la Argentina de Cristina 5 puntos de PIB destinado a la inversión social, con Mauricio Macri después de mucha lucha llegó a 8, hoy tenemos 13 puntos de PIB destinado a la inversión social y la pobreza , la desigualdad siempre ha estado en un serrucho ascendente." "La pobreza no se aborda con subsidios o transferencias directas, lo que hay que reconocer es que el mercado de trabajo tradicional no tiene capacidad de absorber la demanda de trabajo que existe porque hay muchos trabajos que no están con derechos." "En el 2016 se votó una ley que se llamó Ley de Emergencia Social que establecía el salario social complementario, salario porque reconoce un trabajo, social porque remite a una tarea comunitaria y complementario porque complementa el ingreso que el compañero o la compañera se genera por fuera de los circuitos registrados. Lo que hay que hacer es reconocer las nuevas relaciones de trabajo y regularlas, institucionalizarlas ." "Hay que identificar que hay dos segmentos más, tenés el que no puede reinsertarse socialmente o productivamente, a ese sí tenemos que darle un ingreso básico que supere la indigencia. Y al que puede recuperar empleabilidad lo tenemos que capacitar y vincularlo al mundo privado, nosotros, el Movimiento Evita, lo estamos haciendo y justamente no lo estamos haciendo con Pymes, lo estamos haciendo con Accenture y con el programa de mentoreo de la Fundación IDEA."

Acerca de los dichos de Cristina Fernández de Kirchner (CFK):

"Habló con un enorme desconocimiento de la realidad sociolaboral, con un profundo desconocimiento de los programas sociales, porque ella hace algunas afirmaciones como por ejemplo el tema de las altas por bajas y los movimientos populares les pedimos cuando inició este gobierno que se termine con ese instrumento que había desarrollado el gobierno de Mauricio Macri. Después planteaba que la gente era rehén y nosotros planteamos durante este gobierno 2 reempadronamientos para que la gente pueda elegir donde trabajar, en una iglesia, en una fundación, en una ONG, en un Municipio, en una gobernación o en los movimientos populares, entonces desconoce la realidad sociolaboral, desconoce la realidad de los programas sociales y habló de forma muy agraviante."

"Yo primero, más que nada, me sentí muy agraviado. Y sentí que una persona que tiene una investidura tan importante en la Argentina, que hable con desconocimiento y dos temas centrales de la realidad social, sentí que se degradaban las instituciones, como ciudadano lo sentí, que la institución de vicepresidencia de la Nación se estaba degradando porque estaba hablando con desconocimiento de problemas muy profundos y honestamente me dió un poco de lástima, ni siquiera me enojé. Creo que nosotros tenemos que afrontar estos debates con respeto, con diálogo, sin descalificaciones, sin agresiones, porque la sociedad ya rechaza esa forma de vincularse entre los dirigentes sociales, políticos con la sociedad, ese no es el camino y evidentemente nosotros a pesar de nuestros propios estigmas tratamos de buscar el camino del diálogo y el respeto porque si no va a ser muy difícil sacar la Argentina adelante."

alberto-locro-mov-evita.jpg Alberto Fernández en locro del Movimiento Evita.

La Cámpora vs. Movimiento Evita, según Onoroto:

"Nosotros sí hablamos, hablamos con La Cámpora, con todos los sectores. Tengo amigos personales, muy amigos, que son militantes de La Cámpora. Me parece que hay construido un relato de enemistad que es mucho más profundo del que realmente hay y los afectos y las amistades que tenemos. Después está el relato político y creo que eso es una construcción que muchos dirigentes abonan con sus actitudes pero me parece que la idea de la confrontación permanente entre dirigentes políticos, entre los dirigentes con representación institucional le hacen muchisimo daño a la institucionalidad y sobre todo en el diálogo entre los dirigentes con la población está erosionando la representación política de nuestro país."

Larroque.jpg Andrés Larroque.

Pobre Onorato

El referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, afirmó que el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, fue "la persona que más influyó" para poner al presidente Alberto Fernández en "tensión" con la vicepresidenta CFK.

"¿A quién votan los humildes? No votan a Pérsico, no nos confundamos. La representación de las mayorías populares en Argentina no es Emilio Pérsico. Lamentablemente Emilio Pérsico fue la persona que más influyó para poner a Alberto (Fernández) en tensión con Cristina, lo tengo que decir con absoluta claridad", acusó Larroque, también hablando por radio (la agencia Noticias Argentinas no menciona la radio cuando no es de Marcelo Fígoli, parece).

Larroque completó: "No eximo de responsabilidad al Presidente en este error garrafal que cometió respecto a cuál debe ser la orientación política del Frente de Todos, del gobierno. Estamos en un atolladero hace mucho tiempo y cada día que pasa se torna más difícil".

Ante la consulta puntual respecto de cómo habría influido Pérsico en el jefe de Estado, puntualizó: "Operando permanentemente, confundiéndolo. Se lo dije a Emilio, al Chino Navarro, al Presidente, no tengo problema en hablar porque he sido frontal".

El problema que tenemos es que se está haciendo política, en términos de disputa de poder, con la política social y con los humildes como rehenes. Es claro y evidente que Emilio Pérsico tiene una posición permanentemente opuesta a Cristina, diría que es un problema psicológico.

En ese punto, el referente de La Cámpora cuestionó:

"Máximo (Kirchner) y yo siempre hemos ayudado al Movimiento Evita. Yo tengo un subsecretario del Movimiento Evita, trabajamos para que pudieran tener la personería jurídica sobre el final del gobierno de Cristina".

"La devolución de eso siempre es posicionarse en un lugar antagónico a Cristina. Causa bastante gracia escuchar que Emilio Pérsico y el (secretario de Asuntos Parlamentarios Fernando) 'Chino' Navarro digan que Cristina es liberal cuando ellos tuvieron un vínculo absolutamente promiscuo con el gobierno macrista".

"Cogobernaron con (Carolina) Stanley en lo que hoy es una continuidad de la política social de Stanley, lamentablemente. Este esquema de planes, en realidad es un programa, no tiene nada que ver con el espíritu histórico del peronismo".

"Pareciera que Pérsico quiere volver 20 años atrás permanentemente, a un debate reivindicativo, y no quiere ser parte de la discusión de fondo que necesita este país, que es un cambio de modelo. Y la persona que expresa naturalmente ese debate es Cristina y él siempre se quiere parar enfrente".

"Llamo a la reflexión, lo he hablado con Emilio 20 veces, con todos los dirigentes, Juan Grabois coincide también. Es una responsabilidad de los propios dirigentes de las organizaciones salir de este callejón, de este atolladero en el cual se metieron. Me parece, producto de una mirada cortoplacista que tiene que ver con 'Bueno, si manejo más planes, tengo más poder'".

