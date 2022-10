Insegura Panamericana, Ruta 6, Capilla del Señor y luego...

Durante semanas motocicilistas de alta gama denunciaron o robos o denuncias de robo en un triángulo peligroso: Panamericana, Ruta 6 y acceso a Capilla del Señor. Dado que no había víctimas fatales, no se consideró nada preocupante. Porque la Policía Bonaerense sólo interviene cuando hay muertos. Mientras haya robos no es tan grave. Es como si hubiese un margen 'aceptable' de delincuencia. Siempre hay excusa para esta suerte de 'política criminal' no escrita: muchas denuncias y pocos efectivos, falta de recursos técnicos, etc. etc. Pero no siempre se puede 'administrar el crimen'. De pronto, sucede la muerte y entonces todos se agitan pero la muerte ya ocurrió y eso es irreparable. Luego, cuando la víctima es importante, todo se complica muchísimo más. Por lo tanto, sucede el doble estándar: si el muerto es famoso o no si no lo es. Apesta toda esa discriminación pero existe. Es el caso de Andrés Blaquier.