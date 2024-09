Imputaron al hermano de Scaloni por extorsión y divulgación de pornografía

image.png

La jueza María Trinidad Chiabrera no dispuso una medida cautelar contra Mauro Scaloni porque entiende que todavía faltan tareas investigativas en curso. Por su lado, el abogado defensor de Scaloni, Gustavo Franceschetti, dijo que la jueza no puso medidas porque "no hay pruebas de ningún tipo que lo involucren y todo fueron perfiles falsos. Nosotros presentamos pruebas de que el departamento en que se citaron a las mujeres, Mauro Scaloni tenía el piso alquilado".