IGJ entre Caputo-Revolución Federal y la "truchada" de Nissen

Según contó Niseen, la compañía de Luis Caputo (el exministro de Finanzas de la gestión presidencial de Mauricio Macri) será intimada a presentar en un plazo de diez días sus estados contables desde 2004 a la actualidad, ninguno de los cuales fue presentado en todos estos años, entre otras omisiones que -indicó Nissen- "llaman muchísimo la atención".

"Estamos investigando el funcionamiento de la sociedad Caputo Construcciones S.A. que es absolutamente irregular, dado que no se condice con las normas de la Ley de Sociedad. Estamos por sacar una resolución particular", anticipó Nisen.

En ese sentido, el titular del organismo puntualizó que la resolución va ir en la dirección de "permitir que la IGJ tenga muchas más facultades para hacer investigaciones directas con la autorización de la ley".

"Si todo va bien, al mediodía la tenemos firmada", sostuvo.

“Modus operandi”

Nissen aseguró que existe un "modus operandi de opacidad" en el manejo de la sociedad Caputo Construcciones, constituida en 2004.

"Nunca tuvo ningún interés en cumplir los requisitos, obligaciones y cargas que tiene con la IGJ. Nunca presentó sus estados contables desde que se constituyó en 2004. Nunca presentó ninguno, es algo que no he visto casi nunca. Lo que hace pensar que, de entrada, hubo un propósito de sus fundadores de no permitir que se entere la IGJ y terceros de los resultados que hacía", declaró.

Y subrayó que, desde 2004 hasta la actualidad, la sociedad "tiene el mismo capital, que son 12 mil pesos".

Para Nissen es "una ficción de sociedad" y que se trata de un fenómeno que ya conoció como inspector General de Justicia en "las sociedades del (Joe) Lewis por ejemplo y en las que (el expresidente Mauricio) Macri tenía para explotar ciertos campos en Salta y Jujuy".

"Se cumplen las formalidades, pero en realidad no suceden. Es una truchada", ilustró.

De apoderado de los K a la IGJ

Ricardo Nissen fue designado como titular de la Inspección General de Justicia en enero de 2020. Se trata del organismo que tiene a su cargo el control legal de empresas, fundaciones y asociaciones civiles.

Es la segunda vez que ocupa ese puesto, ya que lo hizo durante 2003 y 2005, en el gobierno de Néstor Kirchner.

Antes de asumir en 2020, en los últimos documentos que la firma Hotesur SA había entregado justamente a la IGJ, Nissen figuraba como apoderado de Máximo y Florencia Kirchner.

Además, esa polémica sociedad por los vínculos con Lázaro Báez por el alquiler de habitaciones de hotel, estaba intervenida por la Justicia.

Nissen también fue abogado de Hugo Moyano.

En 2021, la abogada Silvina Martínez denunció al titular de la IGJ por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y conflicto de intereses por negarse a contestar un pedido de acceso a la información pública sobre Hotesur SA, bajo investigación por lavado de dinero.

