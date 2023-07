Horacio Verbitsky no estuvo en Hurlingham

Horacio Verbitsky no fue al acto camporil en Hurlingham (GBA), es una presunción. Sucede que el editor responsable del semanario digital El Cohete a la Luna afirmó que el concejal Damián Selci (La Cámpora) no habló de su rival, Juan Zabaleta, pero el corte del video no sólo demuestra que sí habló sino que Zabaleta lo utilizó para burlarse de Selci. Sucede que si fuese cierto el elogio de Selci, no se entiende por qué motivo rechazó la lista de unidad ofrecida por Zabaleta. Hurlingham tendrá una durísima PASO de Unión por la Patria en el territorio bonaerense.