"Me gustaría que tengan algo de empatía los diputados acá presentes, que tienen la vida prácticamente ya hecha, y sepan que hay gente comiendo de la basura en la avenida Entre Ríos", sumó.

Para cerrar su dura intervención, Benegas Lynch pidió "colaboración para sacar este país adelante después de la decadencia kirchnerista".

Luego, la siguió en X (ex Twitter):

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYGBertie%2Fstatus%2F1742975117427106015&partner=&hide_thread=false El kirchnerismo entregó a Milei el cockpit de un avión en picada. Cada segundo perdemos altura. Aun así, hay algunos políticos (casualmente los mismos q venían apuntandole a los Andes Venezolanos con el avión) q no la ven. Siguen indiferentes a la gente y la miseria q crearon. pic.twitter.com/DprgTJrxPK — Bertie Benegas Lynch (@NYGBertie) January 4, 2024

Las repercusiones en las redes sociales no se hicieron esperar: los libertarios celebraron que haya "domado" al kirchnerismo y a los "zurdos", mientras que la oposición se mofó de que justamente él hable de quienes "tienen la vida prácticamente ya hecha", entre otras cuestiones.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTanoLiberal_%2Fstatus%2F1742955485534282202&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE como Benegas Lynch domó a TODOS los diputados kirchneristas



CINE pic.twitter.com/aQSjqxXwZY — Tano Giuliani (@TanoGiuliani) January 4, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fagarra_pala%2Fstatus%2F1742988947418984604&partner=&hide_thread=false Bertie Benegas Lynch aplica EL ARTE DE LA DOMA en su debut en la Comisión de Diputados:



"Mi primera inmersión en esto me parece algo IMPRESENTABLE lo que estoy viendo. Me gustaría que tengan algo de empatía los presentes porque tienen la vida ya hecha, y sepan que hay gente… pic.twitter.com/npqw0b17ll — Agarra la Pala (@agarra_pala) January 4, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarianherrrera%2Fstatus%2F1742981176242168289&partner=&hide_thread=false Primer día de laburo de un Benegas Lynch en los últimos 100 años y el tipo habla de gente que tiene la vida hecha. pic.twitter.com/42YqbsBNpU — Marian Herrera (@marianherrrera) January 4, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fulichaparro12%2Fstatus%2F1742952558740619267&partner=&hide_thread=false Excelente las palabras de Alberto Benegas Lynch: "Los Diputados tienen la vida hecha, mientras tanto hay gente que come en la basura en la Avenida Entre Ríos". pic.twitter.com/HMPQvopUJD — Ulises Chaparro (@ulichaparro12) January 4, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FsergioVillone%2Fstatus%2F1742963615030784320&partner=&hide_thread=false Escándalo en Diputados: la dupla Espert-Benegas Lynch manotearon los principales cargos y además censuraron la palabra de diputados opositores. pic.twitter.com/mNfzO7JrMJ — Sergio Villone (@sergioVillone) January 4, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFabianFerrante%2Fstatus%2F1742979804516032836&partner=&hide_thread=false José Luis Espert y Bertie Benegas Lynch



Lo último que ve una democracia antes de caer herida de muerte. pic.twitter.com/MDMOBbC6dY — Fabian Ferrante (@FabianFerrante) January 4, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fantipopulista%2Fstatus%2F1742996465461367192&partner=&hide_thread=false Tenemos un nuevo domador de kirchneristas y trotskistas analfabetos y rabiosos en el Congreso. Se trata del diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch. Un capo. pic.twitter.com/JuwQt5EVt9 — EL ANTIPOPULISTA (@antipopulista) January 4, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuanPer86%2Fstatus%2F1742993481755189589&partner=&hide_thread=false Bertie Benegas Lynch, autor del proyecto de privatización del mar, hoy en diputados hablando del hambre de la gente después que su gobierno en 20 días hizo un aumentazo fenomenal de todos los precios.

Cosas que pasan en estos días en Argentina. — Juan Perez (@JuanPer86) January 4, 2024

Comisiones: Los cruces y gritos no cesaron

Por otra parte, también asumió en la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores -otra instancia decisiva en la Cámara baja- el diputado Fernando Iglesias, aunque fue una reunión menos tumultuosa ya que hubo consenso de parte de todos los bloques partidarios para la elección de autoridades.

fernando-iglesias-comision.jpg Fernando Iglesias asumió en la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores (Foto: NA).

Por la tarde, fue el turno de la Comisión de Asuntos Constitucionales que quedará a cargo del legislador libertario Nicolás Mayoraz (Santa Fe) como nuevo presidente; siendo María Eugenia Vidal (Pro) como vicepresidenta primera; y Karina Banfi (UCR), como secretaria.

Y allí también siguieron los fuertes cruces.

La vicepresidencia y secretaría segunda quedaron para Unión por la Patria, que aún no giró los nombres, al no estar de acuerdo en que no le corresponda la primera vicepresidencia.

El jefe de bloque de UP, Germán Martínez, insistió con el pedido respecto al número de bancas que le corresponden a su bancada y reclamó: “Nosotros creemos que nos corresponde la vicepresidencia por ser la primera minoría”.

Luego, el diputado Christian Castillo exigió presencia de legisladores de su bloque en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto. Desde UP, Agustina Propato y Vanesa Siley aseveraron su discrepancia con la elección de las autoridades. Mientras hablaban, les apagaron el micrófono, lo que generó aún más malestar.

En defensa de lo establecido al inicio de la reunión, la diputada nacional Silvia Lospennato (Pro) advirtió que “hay un acuerdo político con los bloques de esta comisión”, y ratificó que “no aceptamos ninguna otra propuesta”.

mayoraz-vidal.jpg Nicolás Mayoraz y María Eugenia Vidal (foto: NA).

Acto seguido, desde UP se dirigieron a Vidal: “Usted que fue elegida gobernadora de la provincia de Buenos Aires, le pedimos que dé un paso al costado y no convalide esta designación”. “Le pedimos que respete a los millones de bonaerenses que alguna vez la han votado”, añadieron.

En tal sentido, Vidal respondió: “No es para mi persona, es para mí espacio”, y remarcó que “celebro que después de 20 años hayan entendido el reglamento, la Corte y la Justicia”.

“Nos aleja de la representación discutir los cargos desde hace 35 minutos porque la gente no se va a dormir pensando en la vicepresidencia de esta comisión, se va a dormir angustiado por los últimos cuatro años”, señaló la exgobernadora bonaerense.

Mientras el secretario leía por tercera vez los nombres de las autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales, las diputadas Siley y Propato continuaban pidiendo la palabra, en medio de gritos y acusaciones entre los legisladores de UP y los del PRO.

