Salud: +40% en febrero, presión al PMO y copagos en clínicas

belocopitt.jpg Urgente24 publicó ayer que, según trascendidos Swiss Medical y OSDE, principales jugadores del mercado de la salud privada, debaten cuál será el aumento a aplicar en las cuotas de febrero, tras el 40% que aumentaron en enero.

Copagos en clínicas y sanatorios privados

Según el gráfico publicado, quienes menos pagarán por día de internación en piso serán los afiliados a Caja Forense, con $6.000, pasando a $8.000 para quienes tienen la asistencia de Agentes de Propaganda Médica. Para el resto de las obras sociales la exigencia será de $12.000 diarios.

Con respecto a las prepagas, Avalian, Sancor, Prevención y Jerárquicos deberán pagar $10.000 adicionales, en tanto que los asociados a las otras seis empresas tendrán copagos de $13.000 diarios por internación en piso.

Las sumas por permanencia en UTI son más elevadas, ubicándose entre los $20.000 y los $45.000 para las obras sociales, mientras que las prepagas oscilan entre los $35.000 y $40.000.

Las cirugías de baja complejidad demandarán copagos de entre $20.000 y $40.000 para las diez obras sociales afectadas, mientras que los afiliados de prepagas tendrán que responder con sumas de entre $35.000 y $38.000.

Por último, los desembolsos principales serán por cirugías de mediana complejidad, que exigirán $60.000 a los afiliados de siete obras sociales, en tanto que otras dos entidades (Propaganda Médica y Caja Forense) pagarán $30.000 pesos y una (Osseg) $45.000.

medicos.jpg Por cirugías, los afiliados de prepagas tendrán que abonar copagos de hasta $60.000.

Con respecto a las prepagas, 6 de ellas pagarán $60.000 por ese tipo de intervenciones y las otras cuatro, $50.000.

Cabe mencionar por último que la medida de Feclir no afecta a los afiliados de la provincial Ipross ni de PAMI, las obras sociales estatales con mayor volumen de afiliados en aquella provincia.

Una situación que alarma en todo el país

Pero, más allá del caso puntual de esta provincia, lo cierto es que el problema con las prepagas afecta a todo el todo el país... Y claramente, promete continuar.

Ayer, el diario porteño 'Clarín' publicó el relato de un médico gastroenterólogo, que se defendía por el cobro de un bono médico adicional:

La situación es caótica, alarmarte y deprimente. Estamos cobrando un bono no retribuible, lo que obviamente enoja a los pacientes, pero a mí me denigra como médico cobrar una consulta a 120 días. En este momento estoy esperando que me paguen, a fines de enero o febrero, lo que facturé en octubre

Son consultas que, según detalló este medio, promedian los $3.000, y en el mejor de los casos alcanza los $5.425.

A esa prepaga le decimos 'el vino de la casa'", ironizó, y dijo: "A esos honorarios descontales el 20% que me retiene el sanatorio, el 5% que retiene la caja de la Provincia, el 35% que le pago a la AFIP porque soy responsable inscripto y la inflación cuatrimestral. Finalmente, con una consulta no cargo ni medio litro de nafta

Y entonces la nafta aún no había vuelto a dar el segundo gran salto...

"Los costos vienen subiendo a un ritmo nunca visto en décadas, incrementando exponencialmente la desfinanciación de las clínicas, lo que se agrava por el plazo de pago de los financiadores, que puede llegar a 60 o 90 días", señalaba la semana pasada Juan Grass, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba a 'Perfil'.

Y completaba:

El "combo" se completa con las remuneraciones de médicos, profesionales y trabajadores del sector, "que siguen acumulando un retraso, con relación al costo de vida, que hace cada vez más difícil retenerlos, contenerlos y motivarlos"

